Житель Ростовской области пойдет под суд за гибель рыбы на 5 миллионов рублей

В Красном Сулине завершили расследование дела о загрязнении водоема, которое повлекло за собой массовую гибель рыбы. Выяснилось, что начальник участка «Зверевский» не принял необходимые меры к устранению имеющихся в работе участка недостатков и допустил сброс отходов в пруд. Его действия привели к гибели гибели биоресурсов. Ущерб оценили в пять миллионов рублей.