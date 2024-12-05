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Posted 5 декабря, 19:13

Published 5 декабря, 19:13

Modified 5 декабря, 19:15

Updated 5 декабря, 19:15

Житель Ростовской области пойдет под суд за гибель рыбы на 5 миллионов рублей

Житель Ростовской области пойдет под суд за гибель рыбы на 5 миллионов рублей

5 декабря 2024, 19:13
В Красном Сулине следователи передали в суд дело о загрязнении водного объекта и гибели биоресурсов на производственном участке «Зверевский». Об этом сообщил региональный Следком.

В Красном Сулине завершили расследование дела о загрязнении водоема, которое повлекло за собой массовую гибель рыбы. Выяснилось, что начальник участка «Зверевский» не принял необходимые меры к устранению имеющихся в работе участка недостатков и допустил сброс отходов в пруд. Его действия привели к гибели гибели биоресурсов. Ущерб оценили в пять миллионов рублей.

Суд принял решение о мере пресечения в отношении обвиняемого в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее следователи собрали всю необходимую доказательную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Красный Сулин#Загрязнение воды#Гибель рыбы#Следствие#Эколог
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