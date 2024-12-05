Житель Ростовской области пойдет под суд за гибель рыбы на 5 миллионов рублей

Posted 5 декабря, 19:13
Published 5 декабря, 19:13
Modified 5 декабря, 19:15
Updated 5 декабря, 19:15
В Красном Сулине завершили расследование дела о загрязнении водоема, которое повлекло за собой массовую гибель рыбы. Выяснилось, что начальник участка «Зверевский» не принял необходимые меры к устранению имеющихся в работе участка недостатков и допустил сброс отходов в пруд. Его действия привели к гибели гибели биоресурсов. Ущерб оценили в пять миллионов рублей.
Суд принял решение о мере пресечения в отношении обвиняемого в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее следователи собрали всю необходимую доказательную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.