Активисты Ростова просят Слюсаря спасти мозаики в переходах от варварского ремонта

Posted 6 декабря, 12:59
Published 6 декабря, 12:59
Modified 6 декабря, 13:01
Updated 6 декабря, 13:01
Активисты напомнили, что сразу в четырех подземных переходах Ростова-на-Дону планируется проведение ремонтных работ. Проект уже принят и готовится к реализации. Однако активисты, ознакомившись с документацией проекта, выяснили, что в нем есть ряд недочетов, которые могут погубить мозаичные панно в этих переходах.
Рабочие будут заниматься гидроизоляцией переходов. Ее можно выполнить двумя способами: внутри и снаружи. Если использовать первый метод, то специалисты могут просто разломать мозаики и их большая часть будет утеряна, а второй — позволит выполнить работы точечно и без ущерба для декоративных элементов.
Добавим, что обращение подписали 186 человек, в том числе и председатель «Городского патруля» Елена Хатламаджиян. Люди просят Юрия Слюсаря повлиять на происходящее, пока не стало слишком поздно.
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