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Posted 6 декабря, 12:59

Published 6 декабря, 12:59

Modified 6 декабря, 13:01

Updated 6 декабря, 13:01

Активисты Ростова просят Слюсаря спасти мозаики в переходах от уничтожения

Активисты Ростова просят Слюсаря спасти мозаики в переходах от варварского ремонта

6 декабря 2024, 12:59
Фото: rostovgazeta.ru. Активисты Ростова просят Слюсаря спасти мозаики в переходах от уничтожения

Активисты Ростова просят врио губернатора Слюсаря спасти мозаики в переходах

Участники «Городского патруля» написали коллективное обращение в адрес врио губернатора Юрия Слюсаря с просьбой повлиять на процесс ремонта подземных переходов с мозаиками в Ростове, который может повредить уникальные панно. Документ опубликован на сайте общественной организации.

Активисты напомнили, что сразу в четырех подземных переходах Ростова-на-Дону планируется проведение ремонтных работ. Проект уже принят и готовится к реализации. Однако активисты, ознакомившись с документацией проекта, выяснили, что в нем есть ряд недочетов, которые могут погубить мозаичные панно в этих переходах.

Рабочие будут заниматься гидроизоляцией переходов. Ее можно выполнить двумя способами: внутри и снаружи. Если использовать первый метод, то специалисты могут просто разломать мозаики и их большая часть будет утеряна, а второй — позволит выполнить работы точечно и без ущерба для декоративных элементов.

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Добавим, что обращение подписали 186 человек, в том числе и председатель «Городского патруля» Елена Хатламаджиян. Люди просят Юрия Слюсаря повлиять на происходящее, пока не стало слишком поздно.

Ранее стало известно, почему на набережной в Ростове разваливается гостиница «Якорь».

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