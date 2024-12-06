Активисты Ростова просят Слюсаря спасти мозаики в переходах от варварского ремонта

Рабочие будут заниматься гидроизоляцией переходов. Ее можно выполнить двумя способами: внутри и снаружи. Если использовать первый метод, то специалисты могут просто разломать мозаики и их большая часть будет утеряна, а второй — позволит выполнить работы точечно и без ущерба для декоративных элементов.