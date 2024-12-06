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Posted 6 декабря, 12:10

Published 6 декабря, 12:10

Modified 6 декабря, 12:12

Updated 6 декабря, 12:12

Житель Ростовской области хранил в гараже опасный алкоголь на 800 тысяч рублей

Больше 2000 бутылок паленого алкоголя нашли у жителя Волгодонска

6 декабря 2024, 12:10
Фото: Pxhere. Житель Ростовской области хранил в гараже опасный алкоголь на 800 тысяч рублей
В Волгодонске оперативники изъяли у мужчины контрафактный алкоголь на сумму 824 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что 52-летний житель Волгодонска хранил в арендуемом гараже больше двух тысяч бутылок с алкоголем объемом 1870 литров. Оказалось, что жидкость, которую приобрел мужчина, не соответствует критериям безопасности для жизни и здоровья людей. Также сообщается, что подозреваемый уже был ранее судим, но по какой статье, не уточняется.

В отношении волгодончанина возбудили уголовное дело по признакам преступления, связанного с неправомерным производством и оборотом спиртосодержащих продуктов. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция в Ростовской области массово проверяет мигрантов
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52-летний житель Волгодонска хранил в арендуемом гараже больше двух тысяч бутылок с алкоголем объемом 1870 литров.52-летний житель Волгодонска хранил в арендуемом гараже больше двух тысяч бутылок с алкоголем объемом 1870 литров.
52-летний житель Волгодонска хранил в арендуемом гараже больше двух тысяч бутылок с алкоголем объемом 1870 литров.. Фото: МВД по Ростовской области

В это время полиция в Ростове-на-Дону продолжает проводить массовые проверки мигрантов.

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