Больше 2000 бутылок паленого алкоголя нашли у жителя Волгодонска

Posted 6 декабря, 12:10
Published 6 декабря, 12:10
Modified 6 декабря, 12:12
Updated 6 декабря, 12:12
Сообщается, что 52-летний житель Волгодонска хранил в арендуемом гараже больше двух тысяч бутылок с алкоголем объемом 1870 литров. Оказалось, что жидкость, которую приобрел мужчина, не соответствует критериям безопасности для жизни и здоровья людей. Также сообщается, что подозреваемый уже был ранее судим, но по какой статье, не уточняется.
В отношении волгодончанина возбудили уголовное дело по признакам преступления, связанного с неправомерным производством и оборотом спиртосодержащих продуктов. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.