Больше 2000 бутылок паленого алкоголя нашли у жителя Волгодонска

Сообщается, что 52-летний житель Волгодонска хранил в арендуемом гараже больше двух тысяч бутылок с алкоголем объемом 1870 литров. Оказалось, что жидкость, которую приобрел мужчина, не соответствует критериям безопасности для жизни и здоровья людей. Также сообщается, что подозреваемый уже был ранее судим, но по какой статье, не уточняется.