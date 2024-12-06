Дело экс-замглавы Волгодонска Столяра закрыли после денежного перевода школе

Известно, что около 20 лет Столяру удавалось скрывать наличие вида на жительство в Германии. При этом, согласно российскому законодательству, персоны, имеющие иностранное гражданство или ВНЖ, не могут работать в госструктурах. Это стало основанием для задержания чиновника весной 2024 года.