Дело экс-замглавы Волгодонска Столяра закрыли после денежного перевода школе

Posted 6 декабря, 19:46
Published 6 декабря, 19:46
Modified 6 декабря, 19:48
Updated 6 декабря, 19:48
Известно, что около 20 лет Столяру удавалось скрывать наличие вида на жительство в Германии. При этом, согласно российскому законодательству, персоны, имеющие иностранное гражданство или ВНЖ, не могут работать в госструктурах. Это стало основанием для задержания чиновника весной 2024 года.
На экс-замглавы возбудили уголовное дело по статье 330.2 УК РФ. Ему грозил штраф до 200 тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ. СМИ сообщает, что дело якобы прекратили после того, как Столяр пожертвовал школе Волгодонска около 14 тысяч рублей.
Ранее у арестованного министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева изъяли пистолет кольт.