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Posted 6 декабря, 19:46

Published 6 декабря, 19:46

Modified 6 декабря, 19:48

Updated 6 декабря, 19:48

Дело экс-замглавы Волгодонска Столяра закрыли после денежного перевода школе

Дело экс-замглавы Волгодонска Столяра закрыли после денежного перевода школе

6 декабря 2024, 19:46
Фото: 1MI. Дело экс-замглавы Волгодонска Столяра закрыли после денежного перевода школе
Уголовное дело против бывшего заместителя главы администрации Волгодонска по экономике Игоря Столяра прекращено после небольшой финансовой помощи местной школе, пишет «Коммерсантъ Юг» со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.

Известно, что около 20 лет Столяру удавалось скрывать наличие вида на жительство в Германии. При этом, согласно российскому законодательству, персоны, имеющие иностранное гражданство или ВНЖ, не могут работать в госструктурах. Это стало основанием для задержания чиновника весной 2024 года.

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На экс-замглавы возбудили уголовное дело по статье 330.2 УК РФ. Ему грозил штраф до 200 тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ. СМИ сообщает, что дело якобы прекратили после того, как Столяр пожертвовал школе Волгодонска около 14 тысяч рублей.

Ранее у арестованного министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева изъяли пистолет кольт.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Школа#Волгодонск#Штраф#Преступление#Уголовное дело#Пожертвования
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