Двоих водителей увезли на скорой после лобового ДТП в Ростовской области

В результате лобового столкновения автомобиль LADA Granta вынесло на обочину. Судя по кадрам с места происшествия, передняя часть кузова оказалась раскурочена. В результате ДТП оба водителя — 43-летний и 46-летний мужчины получили травмы и были госпитализированы.