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Posted 6 декабря, 08:04

Published 6 декабря, 08:04

Modified 6 декабря, 08:06

Updated 6 декабря, 08:06

В Ростовской области два человека пострадали в лобовом ДТП

Двоих водителей увезли на скорой после лобового ДТП в Ростовской области

6 декабря 2024, 08:04
Фото: Unsplash/Maxim Kostenko. В Ростовской области два человека пострадали в лобовом ДТП
Водители ВАЗ-2110 и LADA Granta попали в больницу после аварии на трассе в Ростовской области. ДТП случилось на автодороге «Гуково-Углеродовский». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром 5 декабря в Красносулинском районе. Примерно в 6 утра водители автомобилей LADA Granta и ВАЗ-2110 столкнулись на трассе.

В результате лобового столкновения автомобиль LADA Granta вынесло на обочину. Судя по кадрам с места происшествия, передняя часть кузова оказалась раскурочена. В результате ДТП оба водителя — 43-летний и 46-летний мужчины получили травмы и были госпитализированы.

О причинах ДТП не сообщается. В это время суток в районе на дорогах наблюдалась гололедица, вероятно, она могла спровоцировать аварию. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Авария произошла утром 5 декабря в Красносулинском районе.. Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Ранее сообщалось, что в Таганроге водитель грузового автомобиля нарушил правила проезда железнодорожного переезда, и его протаранил тепловоз.

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