Двоих водителей увезли на скорой после лобового ДТП в Ростовской области

Posted 6 декабря, 08:04
Published 6 декабря, 08:04
Modified 6 декабря, 08:06
Updated 6 декабря, 08:06
Авария произошла утром 5 декабря в Красносулинском районе. Примерно в 6 утра водители автомобилей LADA Granta и ВАЗ-2110 столкнулись на трассе.
В результате лобового столкновения автомобиль LADA Granta вынесло на обочину. Судя по кадрам с места происшествия, передняя часть кузова оказалась раскурочена. В результате ДТП оба водителя — 43-летний и 46-летний мужчины получили травмы и были госпитализированы.
О причинах ДТП не сообщается. В это время суток в районе на дорогах наблюдалась гололедица, вероятно, она могла спровоцировать аварию. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Таганроге водитель грузового автомобиля нарушил правила проезда железнодорожного переезда, и его протаранил тепловоз.