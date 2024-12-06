ФАС проверяет производителей сливочного масла из-за жалоб на цены в Ростове

Напомним, что средняя стоимость одного килограмма сливочного масла в Ростовской области достигла почти тысячи рублей. Это — на 85 рублей больше, чем в октябре. О скачках цен на этот продукт сообщалось и в других регионах России, в среднем этот вид продукции к началу декабря подорожал на треть.