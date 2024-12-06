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Posted 6 декабря, 08:57

Published 6 декабря, 08:57

Modified 6 декабря, 08:59

Updated 6 декабря, 08:59

ФАС проверяет производителей сливочного масла из-за жалоб на цены в Ростове

ФАС проверяет производителей сливочного масла из-за жалоб на цены в Ростове

6 декабря 2024, 08:57
Фото: wikimedia.org. ФАС проверяет производителей сливочного масла из-за жалоб на цены в Ростове
После того, как в регионах России, в том числе и в Ростовской области, подскочили цены на сливочное масло, Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей из-за жалоб потребителей. Об этом сообщается на сайте контролирующего органа.

Напомним, что средняя стоимость одного килограмма сливочного масла в Ростовской области достигла почти тысячи рублей. Это — на 85 рублей больше, чем в октябре. О скачках цен на этот продукт сообщалось и в других регионах России, в среднем этот вид продукции к началу декабря подорожал на треть.

Антимонопольное ведомство организовало антикартельные проверки производителей сливочного масла после многочисленных жалоб людей на высокие цены на сливочное масло.

ФАС внепланово проверит семь производителей в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях. Окончательные выводы ведомство будет делать после сбора и анализа результатов мероприятий.

Стало известно, где купить самое дешевое сливочное масло в Ростовской области
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До этого стало известно, где жители Ростовской области могут приобрести дешевое масло.

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#Светлана Саранча#Экономика#Россия#Ростов-на-Дону#Цены#Ростов#Проверки#Сливочное масло#Молочная продукция#Конкуренция
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