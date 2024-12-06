Глава Таганрога Камбулова упрекнула горожан в нерасторопности во время атак БПЛА

Posted 6 декабря, 15:30
Published 6 декабря, 15:30
Modified 6 декабря, 15:30
Updated 6 декабря, 15:30
Напомним, что полторы недели назад в Таганроге сработала система экстренного оповещения населения. Камбулова предупредила горожан о возможной атаке БПЛА и рекомендовала найти безопасное место для укрытия. Однако через считанные минуты выяснилось, что тревога была ложной.
Эта ситуация вызвала бурю эмоций и негодований у таганрожцев. Они завалили Камбулову вопросами, почему некоторые бомбоубежища оказались закрыты. Люди попросту не понимали, что делать и куда идти. На эти и другие вопросы глава города ответила во время прямого эфира.
Она рассказала, что в городе размещено 387 подвальных помещений, которые можно приспособить под укрытие. При этом часть из них была закрыта после объявления воздушной тревоги:
«Во всех этих домах совместно с УК мы провели работу по организации и приспособлению (убежищ). К сожалению, я действительно должна, констатировать факт, что при объявлении воздушной тревоги не все укрытия были своевременно открыты».
Однако на этом Камбулова не остановилась, она начала упрекать горожан в том, что они сами не очень-то и торопились спрятаться во время опасной ситуации:
«Но я обращаюсь к вам, дорогие таганрожцы. Сегодня вы тоже должны прежде всего понять, в какое из укрытий многоквартирного дома вы должны спуститься. И самим оперативно реагировать на эти звуковые сигналы. К сожалению, на прошлой неделе мы увидели, что когда сирена была запущена: мы как шли, так и продолжали идти, как ехали на машинах, так и продолжали ехать».
Ранее глава Таганрога рассказала, кому верить во время сигнала тревожной сирены.