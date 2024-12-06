Глава Таганрога Камбулова упрекнула горожан в нерасторопности во время атак БПЛА

«Но я обращаюсь к вам, дорогие таганрожцы. Сегодня вы тоже должны прежде всего понять, в какое из укрытий многоквартирного дома вы должны спуститься. И самим оперативно реагировать на эти звуковые сигналы. К сожалению, на прошлой неделе мы увидели, что когда сирена была запущена: мы как шли, так и продолжали идти, как ехали на машинах, так и продолжали ехать».