Глава Таганрога объяснила молчание сирен во время атаки БПЛА

Posted 6 декабря, 15:04
Published 6 декабря, 15:04
Modified 6 декабря, 15:06
Updated 6 декабря, 15:06
Таганрожцы заметили, что в городе не всегда срабатывает воздушная тревога при атаках БПЛА. Люди пожаловались, что узнают об угрозах из источников в социальных сетях, а не от властей города. Кабулова объяснила, что сигнал сирены звучит только тогда, когда есть угроза гражданскому населению. Так как военные охраняют Ростовскую область при помощи системы ПВО и несут службу в установленном порядке, в постоянном информировании жителей нет нужды.
«Да, действительно, когда нет угрозы гражданскому населению, мы соответственно об этом не информируем и сигнал не включаем. Наши специалисты с ПВО несут службу в установленном порядке. И только в том случае, когда есть опасность горожанам звучит сирена. Я на это обращаю ваше внимание», — сказала Камбулова.
Ранее жители Ростовской области пожаловались на неготовые укрытия.