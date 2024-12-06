Глава Таганрога объяснила молчание сирен во время атаки БПЛА

Таганрожцы заметили, что в городе не всегда срабатывает воздушная тревога при атаках БПЛА. Люди пожаловались, что узнают об угрозах из источников в социальных сетях, а не от властей города. Кабулова объяснила, что сигнал сирены звучит только тогда, когда есть угроза гражданскому населению. Так как военные охраняют Ростовскую область при помощи системы ПВО и несут службу в установленном порядке, в постоянном информировании жителей нет нужды.