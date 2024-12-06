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Posted 6 декабря, 15:04

Published 6 декабря, 15:04

Modified 6 декабря, 15:06

Updated 6 декабря, 15:06

Глава Таганрога объяснила отсутствие сирен во время атаки БПЛА

Глава Таганрога объяснила молчание сирен во время атаки БПЛА

6 декабря 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney. Глава Таганрога объяснила отсутствие сирен во время атаки БПЛА
Жители Таганрога рассказали, что во время угрозы атаки БПЛА системы экстренного оповещения населения работают не всегда. На прямой трансляции глава города Светлана Камбулова прокомментировала эту ситуацию.

Таганрожцы заметили, что в городе не всегда срабатывает воздушная тревога при атаках БПЛА. Люди пожаловались, что узнают об угрозах из источников в социальных сетях, а не от властей города. Кабулова объяснила, что сигнал сирены звучит только тогда, когда есть угроза гражданскому населению. Так как военные охраняют Ростовскую область при помощи системы ПВО и несут службу в установленном порядке, в постоянном информировании жителей нет нужды.

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«Да, действительно, когда нет угрозы гражданскому населению, мы соответственно об этом не информируем и сигнал не включаем. Наши специалисты с ПВО несут службу в установленном порядке. И только в том случае, когда есть опасность горожанам звучит сирена. Я на это обращаю ваше внимание», — сказала Камбулова.

Ранее жители Ростовской области пожаловались на неготовые укрытия.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Сирена#Система оповещения#Атака БПЛА#Горожане#Происшествия#Воздушная тревога
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