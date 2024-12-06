ИИ-рекрутер и AR-коучи: как будут подбирать персонал в 2050 году?

Posted 6 декабря, 15:06
Published 6 декабря, 15:06
Modified 6 декабря, 15:07
Updated 6 декабря, 15:07
На сайте проекта предусмотрены две вкладки, отображающие технологии 2024 и 2050 годов. В перечне возможных технологий будущего представлены:
— авторекрутеры на основе ИИ, способные обрабатывать тысячи резюме за несколько секунд;
— ИИ-фильтры для подбора сотрудников, оптимально подходящих для конкретной команды;
— «НейроАналитик 7.0» для проведения мгновенного анализа рынка труда и выбора стратегии найма;
— AR-коучи, которые симулируют условия для обучения HR-специалистов;
— голографические бренд-порталы, благодаря которым соискатели могут «пройтись» по виртуальному офису компании, пообщаться с потенциальными коллегами и оценить уровень корпоративной культуры.
Авторы проекта убеждены, что перечисленные инструменты будущего сделают процесс найма более увлекательным, позволяя при этом максимально точно удовлетворить запросы как работодателей, так и соискателей.
Технологии 2050 года пока представлены в рамках концепции. Однако уже в текущем году россиянам доступны решения, облегчающие работу HR-специалистов. Авторы приводят несколько примеров, уже существующих на ряде рекрутинговых платформ:
— персональный профиль компании, куда работодатели добавляют описание и фотографии офиса с элементами фирменного стиля, чтобы соискатели могли визуально оценить атмосферу и ознакомиться с ценностями компании;
— фильтры для отбора кандидатов. В частности, опция «Отклики только с резюме» помогает сразу видеть данные о стаже, образовании и опыте работы соискателей, сокращая время на предварительный отбор;
— ассистент и чат-бот. Подобные инструменты созданы для автоматизации рутины. Они задают кандидатам уточняющие вопросы и занимаются сбором необходимой информации;
— раздел «Статистика» помогает HR-специалистам анализировать отклики, просмотры вакансий и эффективность рекламных кампаний для корректировки стратегии найма;
— индекс рынка труда. При помощи этого аналитического инструмента производится оценка ситуации в выбранном регионе, в том числе — конкуренции, среднего уровня зарплат и количества доступных вакансий.
Авторы проекта заявляют о необходимости развития технологий в HR-сфере, особенно в условиях нехватки кадров. Современные компании все чаще сталкиваются с проблемами в найме, а инновационные разработки становятся значимым инструментом для решения этих задач.