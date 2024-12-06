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Posted 6 декабря, 15:06

Published 6 декабря, 15:06

Modified 6 декабря, 15:07

Updated 6 декабря, 15:07

ИИ-рекрутер и AR-коучи: как будут подбирать персонал в 2050 году?

ИИ-рекрутер и AR-коучи: как будут подбирать персонал в 2050 году?

6 декабря 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Сети распространяется информация о новом интерактивном проекте «Авито Работа 2050», использующем рекрутинговые технологии будущего. Каждый может принять в развитии проекта посильное участие и предложить идеи для изменения HR-индустрии будущего.

На сайте проекта предусмотрены две вкладки, отображающие технологии 2024 и 2050 годов. В перечне возможных технологий будущего представлены:

— авторекрутеры на основе ИИ, способные обрабатывать тысячи резюме за несколько секунд;

— ИИ-фильтры для подбора сотрудников, оптимально подходящих для конкретной команды;

— «НейроАналитик 7.0» для проведения мгновенного анализа рынка труда и выбора стратегии найма;

— AR-коучи, которые симулируют условия для обучения HR-специалистов;

— голографические бренд-порталы, благодаря которым соискатели могут «пройтись» по виртуальному офису компании, пообщаться с потенциальными коллегами и оценить уровень корпоративной культуры.

Авторы проекта убеждены, что перечисленные инструменты будущего сделают процесс найма более увлекательным, позволяя при этом максимально точно удовлетворить запросы как работодателей, так и соискателей.

Технологии 2050 года пока представлены в рамках концепции. Однако уже в текущем году россиянам доступны решения, облегчающие работу HR-специалистов. Авторы приводят несколько примеров, уже существующих на ряде рекрутинговых платформ:

— персональный профиль компании, куда работодатели добавляют описание и фотографии офиса с элементами фирменного стиля, чтобы соискатели могли визуально оценить атмосферу и ознакомиться с ценностями компании;

— фильтры для отбора кандидатов. В частности, опция «Отклики только с резюме» помогает сразу видеть данные о стаже, образовании и опыте работы соискателей, сокращая время на предварительный отбор;

— ассистент и чат-бот. Подобные инструменты созданы для автоматизации рутины. Они задают кандидатам уточняющие вопросы и занимаются сбором необходимой информации;

— раздел «Статистика» помогает HR-специалистам анализировать отклики, просмотры вакансий и эффективность рекламных кампаний для корректировки стратегии найма;

— индекс рынка труда. При помощи этого аналитического инструмента производится оценка ситуации в выбранном регионе, в том числе — конкуренции, среднего уровня зарплат и количества доступных вакансий.

Авторы проекта заявляют о необходимости развития технологий в HR-сфере, особенно в условиях нехватки кадров. Современные компании все чаще сталкиваются с проблемами в найме, а инновационные разработки становятся значимым инструментом для решения этих задач.

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