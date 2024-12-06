Итоги конкурса «PR в Ростове» подвели в ДГТУ

Posted 6 декабря, 14:43
Published 6 декабря, 14:43
Modified 6 декабря, 14:45
Updated 6 декабря, 14:45
Конкурс «PR в Ростове» по праву можно назвать всероссийским. За годы его проведения на площадке ДГТУ, при поддержке кафедры «Связи с общественностью», количество участников конкурса только увеличивалось, а выполняемые работы все чаще стали воплощаться в реальной жизни. В этом году в конкурсе приняли участие более пятисот студентов из 18 вузов страны. Свои работы прислали студенты из Барнаула, Волгограда, Иваново, Краснодара, Красноярска, Луганска, Новосибирска, Перми, Пятигорска, Саратова, Севастополя, Симферополя, Сочи, Ставрополя, Тамбова и других городов.
Главный принцип конкурса также остался прежним. Задания конкурсантам давали реальные предприятия, представители которых затем и оценивали качество их выполнения.
В этот раз кейсы для участников предложили машиностроительный завод BONUM, ООО «Тавр» и «Атлантис-Пак», информационный портал 1rnd.ru, гандбольный клуб «Ростов-Дон», компании «АМК Декоративные покрытия» и ELIS FASHION RUS.
Для будущих пиарщиков это стало хорошей возможностью не только познакомиться с профессиональным сообществом, но и попробовать свои силы в решении рекламных и PR-задач, по максимуму проявив свою креативность и оригинальность.
Как отметила заведующая кафедрой «Связи с общественностью» ДГТУ Ольга Дружба, участие в конкурсе уже может определить будущее студентов.
— Некоторые выпускники уже работают в «Сбербанке», «Центр-инвесте» и других финансовых организациях или крупных компаниях. Проще говоря. многие стратегические партнеры ДГТУ, благодаря этому конкурсу, уже получили сотрудников в свои рекламные подразделения. Нам очень приятно слышать от представителей реального бизнеса, что идеи наших студентов берутся в разработку, — добавила Ольга Дружба.
Несмотря на то, что конкурсные задания ограничились в этом году локальными брендами Ростовской области, они вызвали большой интерес у самих участников.
По итогам жюри получило более 150 проектов, в том числе из Сибири и Алтая. Лучшие из них представили в Медиапарке ДГТУ, где авторам пришлось защищать свои проекты перед коллегами и экспертами.
По итогам каждый из бизнес-партнеров определил победителей, которые получили дипломы и ценные подарки. Вручили на подведении итогов и Гран-при, а также приз зрительских симпатий.
Добавим, что студенты ДГТУ стали победителями в нескольких номинациях. Также отметились в креативе и студенты других ростовских вузов, в частности РГУПСа, ЮФУ, РГЭУ РИНХа и СКФУ. Из других российских регионов заявили о себе команды: СибГУТИ, ИвГУ и Алтайского государственного университета.