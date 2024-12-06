Итоги конкурса «PR в Ростове» подвели в ДГТУ

Конкурс «PR в Ростове» по праву можно назвать всероссийским. За годы его проведения на площадке ДГТУ, при поддержке кафедры «Связи с общественностью», количество участников конкурса только увеличивалось, а выполняемые работы все чаще стали воплощаться в реальной жизни. В этом году в конкурсе приняли участие более пятисот студентов из 18 вузов страны. Свои работы прислали студенты из Барнаула, Волгограда, Иваново, Краснодара, Красноярска, Луганска, Новосибирска, Перми, Пятигорска, Саратова, Севастополя, Симферополя, Сочи, Ставрополя, Тамбова и других городов.