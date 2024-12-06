Из-за ДТП с автобусом парализовано движение в центре Ростова

Posted 6 декабря, 09:08
Published 6 декабря, 09:08
Modified 6 декабря, 09:10
Updated 6 декабря, 09:10
Затор начинается от перекрестка с проспектом Буденновским и тянется до Соколова, где отмечено ДТП. Судя по описанию автомобилистов, на Красноармейской столкнулись автобус и легковушка. Они заняли левый и средний ряды.
Протяженность пробки составляет около километра. Чтобы проехать его, потребуется порядка 10-15 минут. Аналогичная ситуация на проспекте Ворошиловском. Там затор тянется от улицы Обороны до Красноармейской и составляет тоже около километра пути.
— Стоим намертво, пробка длиной в вечность, — пишут в комментариях автомобилисты.
Ранее огромная пробка в Ростове образовалась из-за упавшего с фуры строительного катка.