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Posted 6 декабря, 09:08

Published 6 декабря, 09:08

Modified 6 декабря, 09:10

Updated 6 декабря, 09:10

Из-за ДТП с пассажирским автобусом парализовано движение в центре Ростова

Из-за ДТП с автобусом парализовано движение в центре Ростова

6 декабря 2024, 09:08
Фото: Unsplash. Из-за ДТП с пассажирским автобусом парализовано движение в центре Ростова
В центре Ростова автомобили намертво застряли в пробке на улице Красноармейской. О дорожной ситуации водители сообщают в комментариях на «Яндекс.Картах».

Затор начинается от перекрестка с проспектом Буденновским и тянется до Соколова, где отмечено ДТП. Судя по описанию автомобилистов, на Красноармейской столкнулись автобус и легковушка. Они заняли левый и средний ряды.

Протяженность пробки составляет около километра. Чтобы проехать его, потребуется порядка 10-15 минут. Аналогичная ситуация на проспекте Ворошиловском. Там затор тянется от улицы Обороны до Красноармейской и составляет тоже около километра пути.

Сломанный троллейбус парализовал движение в центре Ростова
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Из-за ДТП с пассажирским автобусом парализовано движение в центре РостоваИз-за ДТП с пассажирским автобусом парализовано движение в центре Ростова
Из-за ДТП с пассажирским автобусом парализовано движение в центре Ростова. Фото: Яндекс. Карты
— Стоим намертво, пробка длиной в вечность, — пишут в комментариях автомобилисты.

Ранее огромная пробка в Ростове образовалась из-за упавшего с фуры строительного катка.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Пробка#Ростов#Красноармейская#Автомобилисты#Соколова#Буденновский
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