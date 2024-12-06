Из-за санкций Ростовская область осталась без теплоходов «Метеор»

Posted 6 декабря, 05:28
Published 6 декабря, 05:28
Modified 6 декабря, 05:30
Updated 6 декабря, 05:30
По плану первые «Метеоры» должны были доставить в донскую столицу в августе 2024 года. Однако кораблестроители не смогли уложиться в срок. По информации РБК со ссылкой на СПК «Дон», агрегаты, которые ранее импортом завозили из так называемых недружественных стран, не было возможности заменить к тому времени.
Теперь вопрос с агрегатами решен, во II квартале 2025 года «Метеор» пройдет ходовые испытания на реке Волга. В Ростове судно появится не раньше мая или июня 2025 года.
«Метеоры» рассчитаны на 120 мест, что втрое больше, чем у «Валдаев». Кроме того, они будут курсировать через черноморские порты, помимо речных.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему прекратили ходить «Валдаи».