Из-за санкций Ростовская область осталась без теплоходов «Метеор»

По плану первые «Метеоры» должны были доставить в донскую столицу в августе 2024 года. Однако кораблестроители не смогли уложиться в срок. По информации РБК со ссылкой на СПК «Дон», агрегаты, которые ранее импортом завозили из так называемых недружественных стран, не было возможности заменить к тому времени.