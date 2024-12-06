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Posted 6 декабря, 05:28

Published 6 декабря, 05:28

Modified 6 декабря, 05:30

Updated 6 декабря, 05:30

Из-за санкций Ростовская область осталась без теплоходов «Метеор»

Из-за санкций Ростовская область осталась без теплоходов «Метеор»

6 декабря 2024, 05:28
Фото: правительство РО.. Из-за санкций Ростовская область осталась без теплоходов «Метеор»

Поставку судна «Метеор» в Ростовскую область отложили на 2025 год

Сюжет
Санкции
Даты поставки пассажирского судна на подводных крыльев «Метеор 120» в Ростовскую область перенесли. Новые теплоходы появятся не раньше мая 2025 года, сообщают СМИ.

По плану первые «Метеоры» должны были доставить в донскую столицу в августе 2024 года. Однако кораблестроители не смогли уложиться в срок. По информации РБК со ссылкой на СПК «Дон», агрегаты, которые ранее импортом завозили из так называемых недружественных стран, не было возможности заменить к тому времени.

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Теперь вопрос с агрегатами решен, во II квартале 2025 года «Метеор» пройдет ходовые испытания на реке Волга. В Ростове судно появится не раньше мая или июня 2025 года.

«Метеоры» рассчитаны на 120 мест, что втрое больше, чем у «Валдаев». Кроме того, они будут курсировать через черноморские порты, помимо речных.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему прекратили ходить «Валдаи».

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