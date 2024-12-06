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Posted 6 декабря, 19:41

Published 6 декабря, 19:41

Modified 6 декабря, 19:43

Updated 6 декабря, 19:43

Контрольно-счетная палата выявила нарушения в тратах бюджета Таганрога

Контрольно-счетная палата выявила нарушения в тратах бюджета Таганрога

6 декабря 2024, 19:41
Фото: правительство РО.. Контрольно-счетная палата выявила нарушения в тратах бюджета Таганрога
Контрольно-счетная палата Ростовской области в ходе проверки выявила финансовые нарушения при тратах бюджета в Таганроге. Об этом 6 декабря сообщает региональное правительство.

Траты касались обеспечения госгарантий реализации прав на получение образования горожан, в том числе при порядке формирования муниципального задания и его финансового обеспечения.

Также значительные отклонения нашли при расходе межбюджетных трансферов для обеспечения жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. По мнению экспертов, требуемый результат так и не был достигнут.

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Отдельные нарушения выявили при расходовании денег на строительство, реконструкцию и капремонт трех из четырех проверенных объектов.

Ранее RostovGazeta сообщала об обманутых дольщиках, которые выстроились у приемной врио губернатора Ростовской области, чтобы записать видеообращение к нему за помощью. Их проблемы тянутся уже десяток лет, но предыдущий глава региона, по словам горожан, так и не поспособствовал их решению.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Образование#Таганрог#Строительство#Капремонт#Бюджет#Реконструкция#Контрольно-счетная палата
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