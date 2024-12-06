Контрольно-счетная палата выявила нарушения в тратах бюджета Таганрога

Posted 6 декабря, 19:41
Published 6 декабря, 19:41
Modified 6 декабря, 19:43
Updated 6 декабря, 19:43
Траты касались обеспечения госгарантий реализации прав на получение образования горожан, в том числе при порядке формирования муниципального задания и его финансового обеспечения.
Также значительные отклонения нашли при расходе межбюджетных трансферов для обеспечения жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. По мнению экспертов, требуемый результат так и не был достигнут.
Отдельные нарушения выявили при расходовании денег на строительство, реконструкцию и капремонт трех из четырех проверенных объектов.
Ранее RostovGazeta сообщала об обманутых дольщиках, которые выстроились у приемной врио губернатора Ростовской области, чтобы записать видеообращение к нему за помощью. Их проблемы тянутся уже десяток лет, но предыдущий глава региона, по словам горожан, так и не поспособствовал их решению.