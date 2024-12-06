Контрольно-счетная палата выявила нарушения в тратах бюджета Таганрога

Ранее RostovGazeta сообщала об обманутых дольщиках, которые выстроились у приемной врио губернатора Ростовской области, чтобы записать видеообращение к нему за помощью. Их проблемы тянутся уже десяток лет, но предыдущий глава региона, по словам горожан, так и не поспособствовал их решению.