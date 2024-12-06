Круизное судно начнет курсировать из Ростова до Махачкалы и Астрахани

Posted 6 декабря, 18:15
Published 6 декабря, 18:15
Modified 6 декабря, 18:17
Updated 6 декабря, 18:17
Новый комбинированный маршрут начнет действовать в 2025–2026 годах. В эксплуатацию введут три круизных лайнера смешанного плавания проекта «Карелия». Судно будет курсировать между речными портами Ростова-на-Дону и Волгограда, а также морскими — Махачкалы, Астрахани и Дербента.
Кроме того, круизный маршрут может поспособствовать развитию международных маршрутов. Так, благодаря проекту можно будет посетить Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. Однако для этого будет необходимо создать в портах пункты пропуска через госграницу и подписать межправительственные соглашения.
До этого стало известно, как будет выглядеть продленная набережная в Ростове-на-Дону.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что из-за санкций Ростовская область осталась без теплоходов «Метеор».