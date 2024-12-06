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Posted 6 декабря, 18:15

Published 6 декабря, 18:15

Modified 6 декабря, 18:17

Updated 6 декабря, 18:17

Новое круизное судно начнет курсировать от Ростова до Махачкалы и Астрахани

Круизное судно начнет курсировать из Ростова до Махачкалы и Астрахани

6 декабря 2024, 18:15
Фото: 1MI. Новое круизное судно начнет курсировать от Ростова до Махачкалы и Астрахани
В следующем году из Ростова-на-Дону запустят круизный лайнер, который свяжет город с морскими портами Махачкалы и Астрахани, информирует министерство транспорта России.

Новый комбинированный маршрут начнет действовать в 2025–2026 годах. В эксплуатацию введут три круизных лайнера смешанного плавания проекта «Карелия». Судно будет курсировать между речными портами Ростова-на-Дону и Волгограда, а также морскими — Махачкалы, Астрахани и Дербента.

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Кроме того, круизный маршрут может поспособствовать развитию международных маршрутов. Так, благодаря проекту можно будет посетить Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. Однако для этого будет необходимо создать в портах пункты пропуска через госграницу и подписать межправительственные соглашения.

До этого стало известно, как будет выглядеть продленная набережная в Ростове-на-Дону.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что из-за санкций Ростовская область осталась без теплоходов «Метеор».

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