Круизное судно начнет курсировать из Ростова до Махачкалы и Астрахани

Кроме того, круизный маршрут может поспособствовать развитию международных маршрутов. Так, благодаря проекту можно будет посетить Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. Однако для этого будет необходимо создать в портах пункты пропуска через госграницу и подписать межправительственные соглашения.