Масштабный фестиваль в поддержку особых детей состоялся в Ростове

В течение сентября-ноября фестивали для особых детей проводились в районных и городских домах культуры. На областном гала-концерте выступили 200 победителей отборочных туров. Всего на площадке ОДНТ в праздник были вовлечены 670 ребят от 6 до 18 лет из Азова, Гуково, Батайска, Новочеркасска, Каменска-Шахтинского, Волгодонска, Донецка, Новошахтинска, Таганрога и Ростова. Кроме того, приехали участники из ДНР, Зимовниковского, Красносулинского, Аксайского, Неклиновского, Белокалитвинского, Пролетарского, Константиновского, Орловского и Тарасовского районов.