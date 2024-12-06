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Posted 6 декабря, 13:38

Published 6 декабря, 13:38

Modified 6 декабря, 13:40

Updated 6 декабря, 13:40

Масштабный фестиваль в поддержку особых детей состоялся в Ростове

Масштабный фестиваль в поддержку особых детей состоялся в Ростове

6 декабря 2024, 13:38
Фото: Правительство Ростовской области.
В Ростове-на-Дону состоялся заключительный этап областного фестиваля творчества детей с ОВЗ, сопровождаемый гала-концертом. В мероприятии приняли участие более полутора тысяч человек.

Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Мне через сердце виден мир» организовал Областной дом народного творчества при поддержке правительства Ростовской области. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, начиная с 1992 года. А с 1 по 10 декабря в России проходит декада инвалидов.

— Впервые фестиваль «Мне через сердце виден мир» состоялся в 2001 году. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам детей-инвалидов, раскрыть творческий потенциал ребят, помочь им в социальной адаптации, — рассказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В течение сентября-ноября фестивали для особых детей проводились в районных и городских домах культуры. На областном гала-концерте выступили 200 победителей отборочных туров. Всего на площадке ОДНТ в праздник были вовлечены 670 ребят от 6 до 18 лет из Азова, Гуково, Батайска, Новочеркасска, Каменска-Шахтинского, Волгодонска, Донецка, Новошахтинска, Таганрога и Ростова. Кроме того, приехали участники из ДНР, Зимовниковского, Красносулинского, Аксайского, Неклиновского, Белокалитвинского, Пролетарского, Константиновского, Орловского и Тарасовского районов.

Фестиваль состоялся в поддержку детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и слуху. Все они показали свой талант в разных творческих направлениях. Они играли инструментальную музыку, исполняли народные песни, читали стихи, показывали пантомимы, выступали с танцевальными номерами и демонстрировали произведения декоративно-прикладного искусства.

Для гостей и участников подготовили выставку творческих работ юных художников и мастеров. Для развлечения пригласили кукольный театр, а также театр русской традиции. Все желающие могли сделать видеоселфи, сыграть в настольные игры или погрузиться в дополненную реальность с помощью специальных очков. Детская дискотека, веселые мимы и многое другое организовали для ребят.

На входе в здание гостей угощали полевой армейской кашей, приготовленной участниками МотоАрмии «Офицеры». А партнеры фестиваля традиционно подготовили для детей множество призов: сладкие подарки, одежду, игрушки.

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