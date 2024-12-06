МТС Банк повысил ставки по ряду вкладов для розничных клиентов — до 28% годовых

Posted 6 декабря, 11:31
Published 6 декабря, 11:31
Modified 6 декабря, 11:35
Updated 6 декабря, 11:35
Так, при открытии вклада «МТС Вклад» на срок 91 день доходность составит 21,3% годовых, на сроки 120, 150, 271 и 367 дней — 22,3% годовых, на срок 181 день — 22,8% годовых. Ставки действительны при условии капитализации процентов.
Для премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады при открытии на сроки 91, 120, 150, 181, 271 и 367 дней с ежемесячным начислением процентов. Таким образом, максимальная доходность для этой категории клиентов составит 23% годовых по вкладу, открытому на срок 181 дней.
Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Оформить «МТС Вклад» можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.
Повышена доходность по вкладу « Для своих ¹ » с пополнением и снятием для клиентов категории Премиум и Private на срок 181 день. Процентная ставка зависит от суммы размещаемых средств. Максимальная ставка по вкладу «Для своих» составит 22% годовых при размещении на срок 181 день. Минимальная сумма такого вклада составляет 2 000 000 рублей.
Также МТС Банк повысил ставки по вкладу «МТС Специальный» с программой накопительного страхования жизни (НСЖ) «НСЖ с кешбэком 2.0» от ООО «СК „Ренессанс Жизнь“. При подключении трехлетней программы НСЖ МТС Банк начислит повышенные проценты по вкладам: на срок 367 дней — 22% годовых, 181 день — 25% годовых, на 120 дней — 27% годовых. При подключении пятилетней программы НСЖ доходность составит: на срок 367 дней — 23% годовых, 181 день — 26% годовых, на 120 дней — 28% годовых.
Минимальная сумма вклада «МТС Специальный» составляет 10 000 рублей. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Оформить вклад «МТС Специальный» можно в любом офисе банка или через персонального менеджера для клиентов- держателей пакетов обслуживания « МТС Банк Премиум » и « MTS Bank Private ».
Накопительное страхование жизни — страховой продукт, который позволяет застраховать свою жизнь и сформировать капитал к определенному сроку. Размер ежегодного взноса зафиксирован в договоре страхования и не меняется в течение срока. По программе «НСЖ с кешбэком 2.0» от ООО «СК „Ренессанс Жизнь“ » минимальный обязательный ежегодный взнос составляет 100 000 рублей. Договор накопительного страхования может быть заключен на срок три года или пять лет.
Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.
¹Вклад можно открыть в ДО «На Мясницкой», ДО «Отделение Крылатское», До «На Маяковской», ДО «На Марксистской», ДО «Декарт», ДО «На Воздвиженке», ДО в г. Благовещенске, ДО в г. Владивостоке, ДО «На Ленинградской» в г. Хабаровске, ДО «Уральский», ДО «Казанский», ДО «Краснодарский», ДО «Нижегородский», Новосибирский ОО, ДО «Ростовский», ДО «Омский», ДО «Сыктывкарский», ДО «Уфимский», ДО «На Дзержинского», ДО на Большевиков, ДО Сочинский, ДО Челябинский, ДО Алексеевская, ДО «Северо-Западный».