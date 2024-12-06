МТС Банк повысил ставки по ряду вкладов для розничных клиентов — до 28% годовых

¹Вклад можно открыть в ДО «На Мясницкой», ДО «Отделение Крылатское», До «На Маяковской», ДО «На Марксистской», ДО «Декарт», ДО «На Воздвиженке», ДО в г. Благовещенске, ДО в г. Владивостоке, ДО «На Ленинградской» в г. Хабаровске, ДО «Уральский», ДО «Казанский», ДО «Краснодарский», ДО «Нижегородский», Новосибирский ОО, ДО «Ростовский», ДО «Омский», ДО «Сыктывкарский», ДО «Уфимский», ДО «На Дзержинского», ДО на Большевиков, ДО Сочинский, ДО Челябинский, ДО Алексеевская, ДО «Северо-Западный».