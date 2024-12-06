Нейросеть заменит часть госслужащих в Ростовской области

Posted 6 декабря, 12:22
Published 6 декабря, 12:22
Modified 6 декабря, 12:24
Updated 6 декабря, 12:24
Эксперт поделился планами во время интервью телеканалу «Дон-24» 5 декабря. По словам Евгения Полуянова, на территории Ростовской области искусственный интеллект (ИИ) уже внедрили в судебную систему. С помощью нейросети распознается речь и протоколируются заседания. В 2024 году к системе подключили все 230 судебных участков.
Кроме того, ИИ используется для обработки обращений местных жителей касательно вопросов ЖКХ. Нейросеть может определять 25 видов рубрик, исходя из текста сообщения. Во время проверки алгоритмов искусственного интеллекта выяснилось, что иногда он определяет рубрику более точно по сравнению с человеком.
В 2026 году такой алгоритм работы планируют распространить на все исполнительные органы власти и муниципальные образования. Кроме того, ИИ продолжат обучать и для использования в других сферах деятельности.
В дальнейшем нейросеть могут внедрить для стенографирования и протоколирования совещаний в правительстве области, а также добавить голосового помощника на базе ИИ в деятельность управления Госслужбы занятости РО при консультировании граждан.
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