Нейросеть заменит часть госслужащих в Ростовской области

Кроме того, ИИ используется для обработки обращений местных жителей касательно вопросов ЖКХ. Нейросеть может определять 25 видов рубрик, исходя из текста сообщения. Во время проверки алгоритмов искусственного интеллекта выяснилось, что иногда он определяет рубрику более точно по сравнению с человеком.