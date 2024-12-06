Остановочные комплексы отремонтировали у кладбища «Ростовское»

Posted 6 декабря, 05:00
Published 6 декабря, 05:00
Modified 6 декабря, 05:00
Updated 6 декабря, 05:00
По его словам, в День волонтера было завершено одно доброе дело под эгидой Кировского МО «Единой России», о котором просила мать героя СВО Людмила Васильевна Сухоруких: на новом ростовском кладбище отремонтировали остановочные комплексы.
Пару месяцев назад их сильно потрепало ветром — сорвало крышу и боковины. Так и стояли. А люди мокли под дождем. Среди них была и Людмила Васильевна. Она часто приезжает на могилы сына и зятя — оба погибли, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции.
«Как только узнал о проблеме, сразу связался с дирекцией Службы городских кладбищ. Лично закупил материалы и достаточно быстро остановки отремонтировали. Был, конечно, другой путь: выделение средств на ремонт через Ростовскую-на-Дону городскую Думу, проведение конкурса на определение подрядчика. Но это занимает время. Тут случай, когда надо сделать быстро. А всем, кто занимается добровольческим делом хочу в этот день пожелать крепкого здоровья и успехов на выбранном поприще. Неиссякаемой энергии, энтузиазма, удачи и крепкого здоровья!» — сообщил Павел Кузьмин.