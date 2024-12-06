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Posted 6 декабря, 05:00

Published 6 декабря, 05:00

Modified 6 декабря, 05:00

Updated 6 декабря, 05:00

Остановочные комплексы отремонтировали у кладбища «Ростовское»

Остановочные комплексы отремонтировали у кладбища «Ростовское»

6 декабря 2024, 05:00
Фото: Павел Кузьмин. Остановочные комплексы отремонтировали у кладбища «Ростовское»
У кладбища «Ростовское» привели в порядок остановочные комплексы, сообщил депутат Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Кировского МО «Единой России» Павел Кузьмин.

По его словам, в День волонтера было завершено одно доброе дело под эгидой Кировского МО «Единой России», о котором просила мать героя СВО Людмила Васильевна Сухоруких: на новом ростовском кладбище отремонтировали остановочные комплексы.

Пару месяцев назад их сильно потрепало ветром — сорвало крышу и боковины. Так и стояли. А люди мокли под дождем. Среди них была и Людмила Васильевна. Она часто приезжает на могилы сына и зятя — оба погибли, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции.

Пару месяцев назад их сильно потрепало ветром — сорвало крышу и боковины.Пару месяцев назад их сильно потрепало ветром — сорвало крышу и боковины.
Пару месяцев назад их сильно потрепало ветром — сорвало крышу и боковины.. Фото: Павел Кузьмин

«Как только узнал о проблеме, сразу связался с дирекцией Службы городских кладбищ. Лично закупил материалы и достаточно быстро остановки отремонтировали. Был, конечно, другой путь: выделение средств на ремонт через Ростовскую-на-Дону городскую Думу, проведение конкурса на определение подрядчика. Но это занимает время. Тут случай, когда надо сделать быстро. А всем, кто занимается добровольческим делом хочу в этот день пожелать крепкого здоровья и успехов на выбранном поприще. Неиссякаемой энергии, энтузиазма, удачи и крепкого здоровья!» — сообщил Павел Кузьмин.

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