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Posted 6 декабря, 14:10

Published 6 декабря, 14:10

Modified 6 декабря, 14:12

Updated 6 декабря, 14:12

Новый год и вино: стало известно, как в Ростове будут проходить корпоративы

Почти 90% ростовчан не готовы к безалкогольным корпоративам на Новый год

6 декабря 2024, 14:10
Фото: flickr.com/cc by 2.0/hauggen. Новый год и вино: стало известно, как в Ростове будут проходить корпоративы
В Ростовской области выяснили, как компании собираются отмечать Новый год и как их сотрудники относятся к алкоголю.

Аналитики hh.ru провели опрос среди сотрудников ростовских организаций и выяснили, как они планируют отметить наступление Нового года в коллективе. Так, почти половина ростовских компаний планирует проводить корпоратив, а каждая третья — отказалась от идеи празднования. Обычно причиной отказа от торжества является отсутствие бюджета. У некоторых компаний и вовсе не принято праздновать Новый год.

Также сообщается, что корпоративные праздники чаще всего проводятся торжественно: в кафе или ресторане. Менее трети опрошенных предпочитают вечеринки с громкой музыкой и диджеем. Лишь 8% ростовских компаний выбирают активный отдых на природе или празднование в офисе.

Большинство опрошенных (86%) согласно с тем, что алкоголь — важная часть корпоратива. Из всех видов сейчас самым распространенным является вино. Чуть менее половины ростовчан предпочитают крепкие напитки, такие как водка или виски. Еще меньшей популярностью пользуется пиво.

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Большинство опрошенных (86%) согласно с тем, что алкоголь — важная часть корпоратива.Большинство опрошенных (86%) согласно с тем, что алкоголь — важная часть корпоратива.
Большинство опрошенных (86%) согласно с тем, что алкоголь — важная часть корпоратива.. Фото: flickr.com/cc by 2.0/hazardous

Выяснилось, что половина компаний не поменяла отношения к алкоголю за последнее время. Ужесточение политики в этом вопросе заметили 10% сотрудников донской столицы.

Также аналитики выяснили, что более, чем треть респондентов уверены, что на их корпоративе будет алкоголь как российского, так и зарубежного производства. Менее, чем 18% опрошенных хотят, чтобы на их столах были напитки исключительно отечественных компаний.

Чуть меньше половины дончан считают, что алкоголь помогает сохранять связь с коллективом и улучшать атмосферу на корпоративах. А вот почти каждый десятый опрошенный полагает, что он, напротив, мешает установлению хороших отношений с коллегами.

Ранее стало известно, на какую зарплату в Ростовской области может рассчитывать халвомес.

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