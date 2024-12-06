Почти 90% ростовчан не готовы к безалкогольным корпоративам на Новый год

Posted 6 декабря, 14:10
Published 6 декабря, 14:10
Modified 6 декабря, 14:12
Updated 6 декабря, 14:12
Аналитики hh.ru провели опрос среди сотрудников ростовских организаций и выяснили, как они планируют отметить наступление Нового года в коллективе. Так, почти половина ростовских компаний планирует проводить корпоратив, а каждая третья — отказалась от идеи празднования. Обычно причиной отказа от торжества является отсутствие бюджета. У некоторых компаний и вовсе не принято праздновать Новый год.
Также сообщается, что корпоративные праздники чаще всего проводятся торжественно: в кафе или ресторане. Менее трети опрошенных предпочитают вечеринки с громкой музыкой и диджеем. Лишь 8% ростовских компаний выбирают активный отдых на природе или празднование в офисе.
Большинство опрошенных (86%) согласно с тем, что алкоголь — важная часть корпоратива. Из всех видов сейчас самым распространенным является вино. Чуть менее половины ростовчан предпочитают крепкие напитки, такие как водка или виски. Еще меньшей популярностью пользуется пиво.
Выяснилось, что половина компаний не поменяла отношения к алкоголю за последнее время. Ужесточение политики в этом вопросе заметили 10% сотрудников донской столицы.
Также аналитики выяснили, что более, чем треть респондентов уверены, что на их корпоративе будет алкоголь как российского, так и зарубежного производства. Менее, чем 18% опрошенных хотят, чтобы на их столах были напитки исключительно отечественных компаний.
Чуть меньше половины дончан считают, что алкоголь помогает сохранять связь с коллективом и улучшать атмосферу на корпоративах. А вот почти каждый десятый опрошенный полагает, что он, напротив, мешает установлению хороших отношений с коллегами.