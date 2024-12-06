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Posted 6 декабря, 07:33

Published 6 декабря, 07:33

Modified 6 декабря, 07:35

Updated 6 декабря, 07:35

Политолог рассказал, почему ростовскому главе Минтранса вменили статью об оружии

Политолог назвал «ударом по Голубеву» арест донского министра Кушнарева

6 декабря 2024, 07:33
Фото: donland.ru. Политолог рассказал, почему ростовскому главе Минтранса вменили статью об оружии

Политолог Михайлов назвал «ударом по Голубеву» арест Кушнарева в Ростове

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Эксклюзив
Арест главы Минтранса Виталия Кушнарева — это сильнейший удар по бывшему губернатору Ростовской области. И хотя многие считают, что сенаторство станет усилением позиций, это не так, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по информации в СМИ, главу донского Минтранса Виталия Кушнарева задержали за взятку в 27 миллионов рублей. Однако позже появилась информация о том, в отношении министра возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Он был арестован по статье 222 УК РФ до 24 января 2025 года.

Наказание за этот вид преступления якобы составляет до пяти лет лишения свободы. В то время как за получение взятки в особо крупном размере грозит сок до 15 лет колонии.

«Но взятка никуда не делась. Полагаю, что сейчас силовики обкладываются дополнительными факторами, чтобы подозреваемый не соскочил. А хранение кольта — это значимый довесок к общим обвинениям», — отмечает Евгений Михайлов.

Собеседник объясняет, что кольт даже не может быть наградным — таким видом оружия не награждают.

Главу Минтранса арестовали в Ростове по статье о хранении и сбыте оружия
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Политолог уверен, что министр транспорта может многое рассказать из того, что происходило в Ростовской области.

«Поэтому, думаю, и появляются веские, отягощающие факторы — чтобы он лучше и больше говорил», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что происходило в донском Минтрансе после задержания главы.

Стало известно, что происходит в Минтрансе Ростовской области после задержания главы
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#Дарья Демидова#Политика#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оружие#Арест#Уголовное дело#Ростов#Силовики#Расследование#Минтранс#Виталий Кушнарев
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