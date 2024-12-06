Политолог назвал «ударом по Голубеву» арест донского министра Кушнарева

Напомним, что по информации в СМИ, главу донского Минтранса Виталия Кушнарева задержали за взятку в 27 миллионов рублей. Однако позже появилась информация о том, в отношении министра возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Он был арестован по статье 222 УК РФ до 24 января 2025 года.