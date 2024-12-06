Политолог назвал «ударом по Голубеву» арест донского министра Кушнарева

Posted 6 декабря, 07:33
Published 6 декабря, 07:33
Modified 6 декабря, 07:35
Updated 6 декабря, 07:35
Напомним, что по информации в СМИ, главу донского Минтранса Виталия Кушнарева задержали за взятку в 27 миллионов рублей. Однако позже появилась информация о том, в отношении министра возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Он был арестован по статье 222 УК РФ до 24 января 2025 года.
Наказание за этот вид преступления якобы составляет до пяти лет лишения свободы. В то время как за получение взятки в особо крупном размере грозит сок до 15 лет колонии.
«Но взятка никуда не делась. Полагаю, что сейчас силовики обкладываются дополнительными факторами, чтобы подозреваемый не соскочил. А хранение кольта — это значимый довесок к общим обвинениям», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник объясняет, что кольт даже не может быть наградным — таким видом оружия не награждают.
Политолог уверен, что министр транспорта может многое рассказать из того, что происходило в Ростовской области.
«Поэтому, думаю, и появляются веские, отягощающие факторы — чтобы он лучше и больше говорил», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что происходило в донском Минтрансе после задержания главы.