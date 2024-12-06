Преступное прошлое города и тревожное расстройство: куда сходить в Ростове в выходные

В кинотеатрах стартовал прокат российской комедии «Зять» (16+) с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником в главных ролях. По сюжету, примерный семьянин узнает, что его красавица дочь начинает встречаться с его бывшим другом детства. Мало того, что мужчина является ровесником главного героя, так он еще и ведет сумасшедший образ жизни. К чему это приведет и сможет ли отец смериться с выбором дочки, узнайте первым.