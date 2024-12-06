Преступное прошлое города и тревожное расстройство: куда сходить в Ростове в выходные

Posted 6 декабря, 07:30
Published 6 декабря, 07:30
Modified 6 декабря, 07:40
Updated 6 декабря, 07:40
В кинотеатрах стартовал прокат российской комедии «Зять» (16+) с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником в главных ролях. По сюжету, примерный семьянин узнает, что его красавица дочь начинает встречаться с его бывшим другом детства. Мало того, что мужчина является ровесником главного героя, так он еще и ведет сумасшедший образ жизни. К чему это приведет и сможет ли отец смериться с выбором дочки, узнайте первым.
Кроме того, в прокат выходит новогодняя кинопремьера «Звезды в Сибири» (16+). Актерский состав комедии поражает. В ней снялись Дмитрий Маликов, Сергей Светлаков, Клава Кока, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов и многие другие. Сюжет фильма расскажет, как топовые звезды попали не на масштабный корпоратив, а в маленькую глухую деревню. Артистов ждут серьезные испытания, проверка на дружбу и самое страшное — диджитал детокс.
Также в кинотеатрах можно посмотреть ретромелодраму от режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Любовь Советского Союза» (16+). История раскроит прелести и сложности жизни поколения 1930–1940 годов. Героями фильма стали лётчик, писатель и актриса, ставшая любимицей всего СССР и Сталина. Зрители станут свидетелям становления личности, преодоления трудностей и первых подвигов.
Все выходные в городе будет проходить авторская экскурсионная прогулка «Ростов-папа» (14+), которая расскажет о громких преступлениях прошлого. Если вы задавались вопросом, почему город называют именно так, то вам стоит посетить именно эту экскурсию. В программу входят истории о бандитах, ограблениях, притонах, виртуозных кражах и многом другом. Стоимость входного билета составляет 9 320 рублей.
В воскресенье, 8 декабря, в городе состоится пешеходная экскурсия «Тайны и призраки Ростова» (16+). Гид покажет и расскажет о самых мистических местах и событиях: тайнах особняков Пушкинской и Чехова, призраках, обитающих в центре, секретах ростовских подземелий, местном доме семейки Аддамс и это еще далеко не все. Билет обойдется в 1720 рублей на одного человека.
В субботний вечер можно посетить в театре «Линии» драматическую постановку театра «Линии» «Эйлин. Тревожное расстройство» (18+). Спектакль по мотивам пьесы Мартина Макдонаха «Королева красоты Линейна» расскажет о непростых взаимоотношениях матери и дочери, которые живут в рыбацком поселке на берегу Таганрогского залива. Зрители смогут понаблюдать за последствиями гиперопеки, запретов и отсутствия взаимопонимания. Герои Людмилы Мелентьевой, Софьи Львовой, Александра Соболя и Артёма Рубана заставят каждого задуматься, на что люди готовы ради любви.
Вечер воскресенья можно провести в компании театра танца «Дива» и их спектакля «1001 ночь. Сказки Шахерезады» (6+). Жители и гости Ростова-на-Дону услышат историю жестокого царя Шахрияра, Владыки Великой Персии, который каждую ночь слушал волшебные сказки прекрасной Шахерезады. Именно смекалка и любовь этой красавицы спасет жизни и целую страну от кровавых раскрав. Феи и колдуны, чародеи и заветные желания, лампа Алладина и Джинн — все это ждет зрителей в простановке. Спектакль пройдет в Областном доме народного творчества в 18.00 мск. Стоимость билета варьируется от 300 до 500 рублей.
В субботу, 7 декабря, в 19.00 мск в Ростове-на-Дону пройдет мультимедийное, лазерное симфо-рок-шоу в исполнении Avatar Cinematic Orchestra — ACO (6+). На концерте прозвучат лучшие рок-хиты российских исполнителей: «Кино», «Ария», «Мумий Тролль», «Алиса», «Король и Шут», «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Звери», «Чайф» и других в симфонической обработке с оригинальными авторскими аранжировками. Концерт пройдет в ДК «Ростсельмаш». Вход стоит от 1900 до 2800 рублей. Торопитесь, почти все билеты распроданы.
В субботу в то же время в рамках первого тура «Рассвет» состоится концерт группы Nomads (16+). Пять исполнителей представят не только каверы на хиты k-pop, но и свои авторские песни. Nomads обладает уникальным стилем и подходом к созданию шоу. Концерт пройдет в Сoncert Club на Оборонной. Цена билета начинается от 1700 рублей.