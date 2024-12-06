Ростов-на-Дону начнет заливать дождями

По прогнозу, дожди начнутся в среду, 11 декабря. В этот день температурный диапазон составит от +3 до +4 градусов Цельсия. Ливень начнется около 9.00 мск и продлится примерно до 15.00 мск, также может пойти снег. За это время выпадет 1,7 миллиметра осадков. Ветер ожидается восточный до 6 метров в секунду.