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Posted 6 декабря, 20:05

Published 6 декабря, 20:05

Modified 6 декабря, 20:07

Updated 6 декабря, 20:07

Стало известно, когда Ростов-на-Дону затопят проливные дожди

Ростов-на-Дону начнет заливать дождями

6 декабря 2024, 20:05
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, когда Ростов-на-Дону затопят проливные дожди

Ливни накроют Ростов-на-Дону на следующей неделе

В середине следующей неделе Ростов-на-Дону начнут заливать сильные дожди, информируют синоптики.

По прогнозу, дожди начнутся в среду, 11 декабря. В этот день температурный диапазон составит от +3 до +4 градусов Цельсия. Ливень начнется около 9.00 мск и продлится примерно до 15.00 мск, также может пойти снег. За это время выпадет 1,7 миллиметра осадков. Ветер ожидается восточный до 6 метров в секунду.

Четверг, 12 ноября, будет пасмурным. Днем и ночью температура воздуха составит около +3 градусов. Дождь ожидается с 00.00 до 03.00 мск и после 21.00 мск. В течение дня выпадет 0,5 миллиметра осадков. Ветер западный 5-6 метров в секунду.

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В пятницу, 13 ноября, немного похолодает. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью — температура упадет до -3 градусов. Дождь накроет город в ночное время — приблизительно с 00.00 до 06.00 мск. Ожидается до 1,9 миллиметра осадков. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

До этого синоптики спрогнозировали температурный аттракцион в выходные в Ростовской области.

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