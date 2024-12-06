Ростов-на-Дону начнет заливать дождями

Posted 6 декабря, 20:05
Published 6 декабря, 20:05
Modified 6 декабря, 20:07
Updated 6 декабря, 20:07
По прогнозу, дожди начнутся в среду, 11 декабря. В этот день температурный диапазон составит от +3 до +4 градусов Цельсия. Ливень начнется около 9.00 мск и продлится примерно до 15.00 мск, также может пойти снег. За это время выпадет 1,7 миллиметра осадков. Ветер ожидается восточный до 6 метров в секунду.
Четверг, 12 ноября, будет пасмурным. Днем и ночью температура воздуха составит около +3 градусов. Дождь ожидается с 00.00 до 03.00 мск и после 21.00 мск. В течение дня выпадет 0,5 миллиметра осадков. Ветер западный 5-6 метров в секунду.
В пятницу, 13 ноября, немного похолодает. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью — температура упадет до -3 градусов. Дождь накроет город в ночное время — приблизительно с 00.00 до 06.00 мск. Ожидается до 1,9 миллиметра осадков. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
До этого синоптики спрогнозировали температурный аттракцион в выходные в Ростовской области.