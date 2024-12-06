Ростовчане «разморозили» 1 млрд накопительной пенсии

Posted 6 декабря, 13:28
Published 6 декабря, 13:28
Modified 6 декабря, 14:11
Updated 6 декабря, 14:11
Программу запустили в регионе в текущем году. Она предусматривает возможность перевода средств накопительной пенсии. Почти четверть участников программы, проживающих в регионе, уже воспользовались такой возможностью. Стоит отметить, что такой шаг не оказывает влияния на страховую пенсию, которая выплачивается с учетом заработанных пенсионных баллов. Кроме этого, на такие выплаты влияет трудовой стаж гражданина.
Ростовская область вошла в топ-10 субъектов с наибольшим количеством открытых договоров долгосрочных сбережений. Такой информацией поделился Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Как показывает статистика СберНПФ, владельцы сбережений направили в данный инструмент 1,6 млрд рублей, из которых основная доля — это заявленные к переводу средства накопительной пенсии. Речь идет о сумме 1,1 млрд рублей. Остальные 500 миллионов — это собственные средства, которые граждане вложили в программу. На них из бюджета будут добавлять софинансирования. Речь идет о сумме до тридцати шести тысяч рублей ежегодно. Наряду с этим ростовчане смогут оформить налоговый вычет на взносы в программу.
Рейтинг регионов с наибольшим числом договоров долгосрочных сбережений возглавили Москва и Подмосковье (175 000), Санкт-Петербург и Ленобласть (52 000), Краснодарский край (51 000). Кроме этого, в пятерку лидеров вошли Пермский край и Нижегородская область. В этих субъектах число договоров составило 45 000 и 43 000 соответственно.