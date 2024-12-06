Ростовчане «разморозили» 1 млрд накопительной пенсии

Ростовская область вошла в топ-10 субъектов с наибольшим количеством открытых договоров долгосрочных сбережений. Такой информацией поделился Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Как показывает статистика СберНПФ, владельцы сбережений направили в данный инструмент 1,6 млрд рублей, из которых основная доля — это заявленные к переводу средства накопительной пенсии. Речь идет о сумме 1,1 млрд рублей. Остальные 500 миллионов — это собственные средства, которые граждане вложили в программу. На них из бюджета будут добавлять софинансирования. Речь идет о сумме до тридцати шести тысяч рублей ежегодно. Наряду с этим ростовчане смогут оформить налоговый вычет на взносы в программу.