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Posted 6 декабря, 13:28

Published 6 декабря, 13:28

Modified 6 декабря, 14:11

Updated 6 декабря, 14:11

Ростовчане «разморозили» 1 млрд накопительной пенсии

Ростовчане «разморозили» 1 млрд накопительной пенсии

6 декабря 2024, 13:28
Фото: Нейросеть Сбера Kandinsky.
Ростовчане, которые присоединились к программе долгосрочных сбережений (ПДС), уже перевели порядка 1,1 млрд рублей средств накопительной пенсии, используя инструмент СберНПФ.

Программу запустили в регионе в текущем году. Она предусматривает возможность перевода средств накопительной пенсии. Почти четверть участников программы, проживающих в регионе, уже воспользовались такой возможностью. Стоит отметить, что такой шаг не оказывает влияния на страховую пенсию, которая выплачивается с учетом заработанных пенсионных баллов. Кроме этого, на такие выплаты влияет трудовой стаж гражданина.

Ростовская область вошла в топ-10 субъектов с наибольшим количеством открытых договоров долгосрочных сбережений. Такой информацией поделился Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Как показывает статистика СберНПФ, владельцы сбережений направили в данный инструмент 1,6 млрд рублей, из которых основная доля — это заявленные к переводу средства накопительной пенсии. Речь идет о сумме 1,1 млрд рублей. Остальные 500 миллионов — это собственные средства, которые граждане вложили в программу. На них из бюджета будут добавлять софинансирования. Речь идет о сумме до тридцати шести тысяч рублей ежегодно. Наряду с этим ростовчане смогут оформить налоговый вычет на взносы в программу.

Рейтинг регионов с наибольшим числом договоров долгосрочных сбережений возглавили Москва и Подмосковье (175 000), Санкт-Петербург и Ленобласть (52 000), Краснодарский край (51 000). Кроме этого, в пятерку лидеров вошли Пермский край и Нижегородская область. В этих субъектах число договоров составило 45 000 и 43 000 соответственно.

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