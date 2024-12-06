Северный и другие районы в Ростове остались без воды. Когда ее дадут?

Сообщается, что специалисты аварийных служб устраняют порывы на водопроводных сетях. Ремонтные работы проводятся в переулке Радиаторный и по улице Добровольского. В связи с этим тысячи жителей донской столицы до вечера будут без холодной воды. Без ресурса остаются дома на улицах Вавилова, Инженерная и Тракторная.