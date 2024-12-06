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Posted 6 декабря, 10:00

Published 6 декабря, 10:00

Modified 6 декабря, 10:02

Updated 6 декабря, 10:02

Северный и другие районы в Ростове остались без воды. Когда ее дадут?

Северный и другие районы в Ростове остались без воды. Когда ее дадут?

6 декабря 2024, 10:00
Фото: «Ростовский водоканал». Северный и другие районы в Ростове остались без воды. Когда ее дадут?

Северный и другие районы в Ростове остались без воды

В Ростове ограничили подачу холодной воды на пяти улицах до вечера. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Сообщается, что специалисты аварийных служб устраняют порывы на водопроводных сетях. Ремонтные работы проводятся в переулке Радиаторный и по улице Добровольского. В связи с этим тысячи жителей донской столицы до вечера будут без холодной воды. Без ресурса остаются дома на улицах Вавилова, Инженерная и Тракторная.

До вечера без холодной воды также будут ростовчане, живущие в районе проспекта Королева и бульвара Комарова.

Ремонтные работы по устранению прорыва на водопроводе собираются закончить к 18.00 мск.

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Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону почти на 20 позиций упал в списке рейтинга качеству жизни. Город оценивали сотрудники Финансового университета при правительстве РФ по ряду критериев.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Авария#Вода#Ремонт#Ограничение#Прорыв
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