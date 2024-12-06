Северный и другие районы в Ростове остались без воды. Когда ее дадут?

Posted 6 декабря, 10:00
Published 6 декабря, 10:00
Modified 6 декабря, 10:02
Updated 6 декабря, 10:02
Сообщается, что специалисты аварийных служб устраняют порывы на водопроводных сетях. Ремонтные работы проводятся в переулке Радиаторный и по улице Добровольского. В связи с этим тысячи жителей донской столицы до вечера будут без холодной воды. Без ресурса остаются дома на улицах Вавилова, Инженерная и Тракторная.
До вечера без холодной воды также будут ростовчане, живущие в районе проспекта Королева и бульвара Комарова.
Ремонтные работы по устранению прорыва на водопроводе собираются закончить к 18.00 мск.
Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону почти на 20 позиций упал в списке рейтинга качеству жизни. Город оценивали сотрудники Финансового университета при правительстве РФ по ряду критериев.