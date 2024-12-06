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Posted 6 декабря, 09:52

Published 6 декабря, 09:52

Modified 6 декабря, 09:54

Updated 6 декабря, 09:54

Северный обход Ростова-на-Дону сковала огромная пробка

Затор в 8 километров парализовал движение на Северном обходе Ростова-на-Дону

6 декабря 2024, 09:52
Фото: Unsplash. Северный обход Ростова-на-Дону сковала огромная пробка
Днем 6 декабря на автодороге Северный обход Ростова-на-Дону образовалась огромная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор простирается от села Большие Салы до пересечения с Щепкинским шоссе.

Пользователи социальных сетей сообщают, что пробка образовалась из-за ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Длина затора в 12.50 мск в составила больше 8 километров. При этом движение затруднено в обе стороны. Чтобы проехать затор, водителям потребуется более получаса.

Наибольшее скопление автомобилей приходится на пересечение с региональной автодорогой 60К-9.

Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

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Пользователи социальных сетей сообщают, что пробка образовалась из-за ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.Пользователи социальных сетей сообщают, что пробка образовалась из-за ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.
Пользователи социальных сетей сообщают, что пробка образовалась из-за ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.. Фото: Яндекс. Карты

Ранее стало известно, что на улице Нансена в Ростове перекроют проезд для автомобилей. Администрация города сообщила, что ограничение вступит в силу 8 декабря.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#ДТП#Пробки#Дорога#Транспорт#Авария#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня
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