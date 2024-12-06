Затор в 8 километров парализовал движение на Северном обходе Ростова-на-Дону

Posted 6 декабря, 09:52
Published 6 декабря, 09:52
Modified 6 декабря, 09:54
Updated 6 декабря, 09:54
Пользователи социальных сетей сообщают, что пробка образовалась из-за ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Длина затора в 12.50 мск в составила больше 8 километров. При этом движение затруднено в обе стороны. Чтобы проехать затор, водителям потребуется более получаса.
Наибольшее скопление автомобилей приходится на пересечение с региональной автодорогой 60К-9.
Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
Ранее стало известно, что на улице Нансена в Ростове перекроют проезд для автомобилей. Администрация города сообщила, что ограничение вступит в силу 8 декабря.