Затор в 8 километров парализовал движение на Северном обходе Ростова-на-Дону

Пользователи социальных сетей сообщают, что пробка образовалась из-за ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Длина затора в 12.50 мск в составила больше 8 километров. При этом движение затруднено в обе стороны. Чтобы проехать затор, водителям потребуется более получаса.