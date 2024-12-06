Школьники в Краснодаре получили ножевые ранения после конфликта со сверстником

Posted 6 декабря, 17:26
Published 6 декабря, 17:26
Modified 6 декабря, 17:28
Updated 6 декабря, 17:28
Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе №94 Краснодара. В школе между шестью подростками возник конфликт. Один из них достал нож и напал на сверстников.
В результате ЧП пострадали пять мальчиков, троих из них госпитализировали — 13, 14 и 15 лет. Первый попал в детскую больницу в состоянии средней тяжести, второго госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга, а третьего — с ножевым ранением стопы. Еще двое учеников получили легкие раны и отказались от госпитализации.
Добавим, что правоохранительные органы выясняют все детали случившегося. Отмечается, что пострадавшие и их семьи не стоят на профилактическом учете
Ранее мать заявила о невиновности подростка, избившего инвалида в Ростовской области.