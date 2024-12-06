rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 17:26

Published 6 декабря, 17:26

Modified 6 декабря, 17:28

Updated 6 декабря, 17:28

Подросток напал с ножом на сверстников после конфликта в школе Краснодара

Школьники в Краснодаре получили ножевые ранения после конфликта со сверстником

6 декабря 2024, 17:26
Фото: 1MI. Подросток напал с ножом на сверстников после конфликта в школе Краснодара
Пятеро подростков пострадали в ходе конфликта в школе Краснодара. Трое несовершеннолетних попали в больницу, сообщает телеграм-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе №94 Краснодара. В школе между шестью подростками возник конфликт. Один из них достал нож и напал на сверстников.

В результате ЧП пострадали пять мальчиков, троих из них госпитализировали — 13, 14 и 15 лет. Первый попал в детскую больницу в состоянии средней тяжести, второго госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга, а третьего — с ножевым ранением стопы. Еще двое учеников получили легкие раны и отказались от госпитализации.

Девочка-подросток жестоко избила сверстницу у здания школы в Ростовской области
Узнать подробнее

Добавим, что правоохранительные органы выясняют все детали случившегося. Отмечается, что пострадавшие и их семьи не стоят на профилактическом учете

Ранее мать заявила о невиновности подростка, избившего инвалида в Ростовской области.

Читайте также:
Стали известны подробности нападения на полицейского у вокзала в Ростове-на-ДонуМужчина перехватил радиочастоту аэропорта Ростова и пугал диспетчеров дронамиГлаву Минтранса в Ростове поймали с миллионами, а Таганрог в шоке из-за смерти малыша
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Школа#Ранения#Нападение#Больница#Полиция#Школьники#Конфликт#Краснодар#Нож#Пострадавшие#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика