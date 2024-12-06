Школьники в Краснодаре получили ножевые ранения после конфликта со сверстником

В результате ЧП пострадали пять мальчиков, троих из них госпитализировали — 13, 14 и 15 лет. Первый попал в детскую больницу в состоянии средней тяжести, второго госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга, а третьего — с ножевым ранением стопы. Еще двое учеников получили легкие раны и отказались от госпитализации.