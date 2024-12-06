СМИ: На министра транспорта Ростовской области возбудили дело о взятке

Через несколько дней стало известно, что суд арестовал Виталия Кушнарева по статье 222 УК РФ из-за хранения оружия. Позже некоторые СМИ в подтверждение этого рассказали о пистолете кольт который якобы был у чиновника. О взятке при избрании меры пресечения не было ни слова.