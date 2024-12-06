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Posted 6 декабря, 05:57

Published 6 декабря, 05:57

Modified 6 декабря, 05:59

Updated 6 декабря, 05:59

СМИ: На министра транспорта Ростовской области возбудили дело о взятке

СМИ: На министра транспорта Ростовской области возбудили дело о взятке

6 декабря 2024, 05:57
Фото: правительство РО.. СМИ: На министра транспорта Ростовской области возбудили дело о взятке
Министр транспорта — замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом 6 декабря сообщают местные СМИ.

Предварительно, чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере. Как ранее сообщала RostovGazeta, Виталия Кушнарева задержали 24 ноября. Ряд СМИ заявлял со ссылкой на источники, что его подозревают в получении взятки. Якобы министра транспорта взяли с поличным, когда ему отдавали 27 миллионов рублей. Официально причину задержания не назвали, но в правительстве Ростовской области информацию о задержании подтвердили.

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Через несколько дней стало известно, что суд арестовал Виталия Кушнарева по статье 222 УК РФ из-за хранения оружия. Позже некоторые СМИ в подтверждение этого рассказали о пистолете кольт который якобы был у чиновника. О взятке при избрании меры пресечения не было ни слова.

Теперь 1RND со ссылкой на источник в одном из региональных силовых ведомств рассказал, что в аппарате Следкома России подписали постановление о возбуждении уголовного дела о получении взятки.

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