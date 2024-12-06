Стало известно, когда завершится масштабный ремонт на Малиновского в Ростове

Работы на объекте выполняют сотрудники сразу двух подрядных организаций. На сегодняшний день все основные работы, запланированные на 2024 год, выполнены, завершается ремонт на участке от проспекта Стачки до улицы 339 Стрелковой Дивизии. В данный момент идет фрезерование поврежденного слоя дороги и укладка асфальта. Сообщается, что работы завершатся к 9 декабря текущего года.