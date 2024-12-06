Стало известно, когда завершится масштабный ремонт на Малиновского в Ростове

Posted 6 декабря, 11:52
Published 6 декабря, 11:52
Modified 6 декабря, 11:54
Updated 6 декабря, 11:54
Дорожные службы продолжают ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Малиновского, который был начат 21 октября.
Работы на объекте выполняют сотрудники сразу двух подрядных организаций. На сегодняшний день все основные работы, запланированные на 2024 год, выполнены, завершается ремонт на участке от проспекта Стачки до улицы 339 Стрелковой Дивизии. В данный момент идет фрезерование поврежденного слоя дороги и укладка асфальта. Сообщается, что работы завершатся к 9 декабря текущего года.
Автомобилистам следует учитывать данную информацию при построении маршрутов по городу.
Ранее урбанист Артемий Зайцев рассказал RostovGazeta, что будет на улицах Западного района после того, как начнет движение скоростной трамвай.