rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 11:52

Published 6 декабря, 11:52

Modified 6 декабря, 11:54

Updated 6 декабря, 11:54

Стало известно, когда завершится масштабный ремонт на Малиновского в Ростове

Стало известно, когда завершится масштабный ремонт на Малиновского в Ростове

6 декабря 2024, 11:52
Фото: rostov-gorod.ru. Стало известно, когда завершится масштабный ремонт на Малиновского в Ростове

Масштабный ремонт улицы Малиновского в Ростове завершится 9 декабря

Ремонт на улице Малиновского почти завершен. Работы на последнем участке дороги, который планируют починить в 2024 году, собираются закончить к 9 декабря. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Дорожные службы продолжают ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Малиновского, который был начат 21 октября.

Работы на объекте выполняют сотрудники сразу двух подрядных организаций. На сегодняшний день все основные работы, запланированные на 2024 год, выполнены, завершается ремонт на участке от проспекта Стачки до улицы 339 Стрелковой Дивизии. В данный момент идет фрезерование поврежденного слоя дороги и укладка асфальта. Сообщается, что работы завершатся к 9 декабря текущего года.

Автомобилистам следует учитывать данную информацию при построении маршрутов по городу.

Ежегодно на ремонт дорог в Ростове-на-Дону необходимо тратить от 3 млрд рублей
Узнать подробнее

Ранее урбанист Артемий Зайцев рассказал RostovGazeta, что будет на улицах Западного района после того, как начнет движение скоростной трамвай.

Читайте также:
Ежегодно на ремонт дорог в Ростове-на-Дону необходимо тратить от 3 млрд рублейВ Ростове до конца года отремонтируют еще один участок дороги на МалиновскогоНа Красноармейкой в Ростове-на-Дону сбили мужчину, перебегавшего дорогу
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ремонт дорог#Транспорт#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Перекрытие дорог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика