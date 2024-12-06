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Posted 6 декабря, 18:58

Published 6 декабря, 18:58

Modified 6 декабря, 19:00

Updated 6 декабря, 19:00

Ростов-на-Дону вошел в число городов России с самой дорогой продуктовой корзиной

Стало известно, сколько денег оставляют ростовчане в супермаркетах за раз

6 декабря 2024, 18:58
Фото: 1MI. Ростов-на-Дону вошел в число городов России с самой дорогой продуктовой корзиной

Ростов-на-Дону вошел в число городов России с самой дорогой продуктовой корзиной

Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов с самой дорогой базовой продуктовой корзиной. В среднем ростовчане оставляют в магазине 4,5 тысячи рублей, сообщает «Институт Человека РОМИР».

Согласно результатам исследования за октябрь–ноябрь 2024 года, в среднем за один поход в продуктовый магазин россиянин тратит 4,3 тысячи рублей. При этом покупка базовых товаров: хлеба и яиц, овощей и фруктов, бакалейной и молочной продукции, мяса и рыбы и других в среднем жителю Ростова-на-Дону обходится в 4,5 тысячи рублей. Эти показатели отправили донскую столицу на седьмое место рейтинга.

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Добавим, что самым выгодным магазином для покупок стала торговая сеть «Пятерочка». Средняя стоимость продуктовой корзины по России там составляет 3 368 рублей.

Ранее стало известно, что в Ростовской области сливочное масло подорожало на 120 рублей.

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