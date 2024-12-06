Стало известно, сколько денег оставляют ростовчане в супермаркетах за раз

Согласно результатам исследования за октябрь–ноябрь 2024 года, в среднем за один поход в продуктовый магазин россиянин тратит 4,3 тысячи рублей. При этом покупка базовых товаров: хлеба и яиц, овощей и фруктов, бакалейной и молочной продукции, мяса и рыбы и других в среднем жителю Ростова-на-Дону обходится в 4,5 тысячи рублей. Эти показатели отправили донскую столицу на седьмое место рейтинга.