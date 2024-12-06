Температурный аттракцион прогнозируют синоптики в выходные в Ростовской области

Posted 6 декабря, 08:13
Published 6 декабря, 08:13
Modified 6 декабря, 08:15
Updated 6 декабря, 08:15
В большей части региона 7 декабря ожидается около +3…+4 градусов днем. Местами возможен дождь и мокрый снег. Ночью ударит мороз до -5 градусов.
В воскресенье, 8 декабря, столбик термометра поднимется до +6. А ночью снова похолодает до -6. Осадков в этот день не ожидается.
Все выходные прогнозируют сильный ветер, в некоторых муниципалитетах его скорость достигнет 18 метров в секунду.
Из-за перепада температуры возможен гололед и туман. Автомобилистам стоит быть аккуратнее за рулем, особенно в поездках на дальние расстояния.
Ранее стало известно, какую погоду ждать на Новый год.