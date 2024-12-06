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Posted 6 декабря, 08:13

Published 6 декабря, 08:13

Modified 6 декабря, 08:15

Updated 6 декабря, 08:15

На выходных в Ростовской области резко потеплеет до +6 градусов

Температурный аттракцион прогнозируют синоптики в выходные в Ростовской области

6 декабря 2024, 08:13
Фото: Unsplash. На выходных в Ростовской области резко потеплеет до +6 градусов

На выходных в Ростовской области резко потеплеет до +6 градусов

В Ростовской области ожидается резкое потепление на выходных. Температура воздуха от нуля градусов поднимется к +6, следует из прогноза синоптиков на сайте «Яндекс.Погода».

В большей части региона 7 декабря ожидается около +3…+4 градусов днем. Местами возможен дождь и мокрый снег. Ночью ударит мороз до -5 градусов.

В воскресенье, 8 декабря, столбик термометра поднимется до +6. А ночью снова похолодает до -6. Осадков в этот день не ожидается.

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Все выходные прогнозируют сильный ветер, в некоторых муниципалитетах его скорость достигнет 18 метров в секунду.

Из-за перепада температуры возможен гололед и туман. Автомобилистам стоит быть аккуратнее за рулем, особенно в поездках на дальние расстояния.

Ранее стало известно, какую погоду ждать на Новый год.

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