rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 12:55

Published 6 декабря, 12:55

Modified 6 декабря, 12:57

Updated 6 декабря, 12:57

Грузовик улетел в кювет и перевернулся в Ростовской области, пострадал водитель

Товар разбросало в поле: грузовик улетел в кювет и перевернулся в Ростовской области

6 декабря 2024, 12:55
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Грузовик улетел в кювет и перевернулся в Ростовской области, пострадал водитель

Грузовик улетел в кювет и перевернулся в Ростовской области, пострадал водитель

В Ростовской области водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадавшего увезли на скорой помощи, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сообщается, что авария произошла 5 декабря в 6.40 мск на 111 километре автодороги «Элиста-Зимовники». Сообщается, что водитель ГАЗ-27471 не справился с управлением. В результате грузовой автомобиль улетел в кювет и перевернулся. Товар, который перевозил большегруз, рассыпался по полю, а сам автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Известно, что в ДТП пострадал 37-летний водитель. Пострадавшего с травмами отвезли в больницу. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Девочку-подростка увезли на скорой после ДТП на Шолохова в Ростове
Узнать подробнее
авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники». авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники».
авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники».авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники».
авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники». авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники».
авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники». авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники».
авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники». авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники».
авария произошла 5 декабря в 6.40 по мск на 111 км автодороги «Элиста-Зимовники». . Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Ранее стало известно об инциденте в Волгодонске. Там 50-летний водитель сбил пешехода, который пытался перейти дорогу в неположенном для этого месте.

Читайте также:
Девочку-подростка увезли на скорой после ДТП на Шолохова в РостовеМолодая девушка погибла в ДТП на трассе в Ростовской областиВосемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Больница#Волгодонск#Авария#Скорая помощь#Травмы#Правоохранительные органы#Пешеход#Пострадавший#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика