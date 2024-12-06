Товар разбросало в поле: грузовик улетел в кювет и перевернулся в Ростовской области

Сообщается, что авария произошла 5 декабря в 6.40 мск на 111 километре автодороги «Элиста-Зимовники». Сообщается, что водитель ГАЗ-27471 не справился с управлением. В результате грузовой автомобиль улетел в кювет и перевернулся. Товар, который перевозил большегруз, рассыпался по полю, а сам автомобиль получил серьезные механические повреждения.