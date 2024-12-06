Товар разбросало в поле: грузовик улетел в кювет и перевернулся в Ростовской области

Posted 6 декабря, 12:55
Published 6 декабря, 12:55
Modified 6 декабря, 12:57
Updated 6 декабря, 12:57
Сообщается, что авария произошла 5 декабря в 6.40 мск на 111 километре автодороги «Элиста-Зимовники». Сообщается, что водитель ГАЗ-27471 не справился с управлением. В результате грузовой автомобиль улетел в кювет и перевернулся. Товар, который перевозил большегруз, рассыпался по полю, а сам автомобиль получил серьезные механические повреждения.
Известно, что в ДТП пострадал 37-летний водитель. Пострадавшего с травмами отвезли в больницу. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно об инциденте в Волгодонске. Там 50-летний водитель сбил пешехода, который пытался перейти дорогу в неположенном для этого месте.