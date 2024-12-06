В декабре ограничат движение автомобилей по улице Нансена в Ростове

Posted 6 декабря, 06:31
Published 6 декабря, 06:31
Modified 6 декабря, 06:33
Updated 6 декабря, 06:33
Речь идет об участке дороги от переулка Уфимского до Автобусного. Аналогичная ситуация будет в переулке Автобусном — от улицы Красноводской до Нансена (северное направление), а также от Красноводской до Агрегатной (южное направление). Пока одна сторона будет перекрыта, с помощью другой организуют реверсивное движение.
Причиной неудобств для водителей стали работы на водопроводе. В ноябре из-за этого вводили ограничения в переулке Ахтарском и на улице Текучева.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие еще улицы перекроют до конца 2024 года.