В декабре ограничат движение автомобилей по улице Нансена в Ростове

Речь идет об участке дороги от переулка Уфимского до Автобусного. Аналогичная ситуация будет в переулке Автобусном — от улицы Красноводской до Нансена (северное направление), а также от Красноводской до Агрегатной (южное направление). Пока одна сторона будет перекрыта, с помощью другой организуют реверсивное движение.