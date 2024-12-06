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Posted 6 декабря, 06:31

Published 6 декабря, 06:31

Modified 6 декабря, 06:33

Updated 6 декабря, 06:33

В декабре ограничат движение автомобилей по улице Нансена в Ростове

В декабре ограничат движение автомобилей по улице Нансена в Ростове

6 декабря 2024, 06:31
Фото: Яндекс. Карты. В декабре ограничат движение автомобилей по улице Нансена в Ростове
В Ростове-на-Дону частично перекроют проезд автомобилей по улице Нансена. Ограничение введут 8 декабря, сообщается на сайте городской администрации.

Речь идет об участке дороги от переулка Уфимского до Автобусного. Аналогичная ситуация будет в переулке Автобусном — от улицы Красноводской до Нансена (северное направление), а также от Красноводской до Агрегатной (южное направление). Пока одна сторона будет перекрыта, с помощью другой организуют реверсивное движение.

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Причиной неудобств для водителей стали работы на водопроводе. В ноябре из-за этого вводили ограничения в переулке Ахтарском и на улице Текучева.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие еще улицы перекроют до конца 2024 года.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Перекрытие дороги#Ограничение движения#Городская администрация#Улица Нансена
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