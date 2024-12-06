В рамках съезда ЕР в народную программу будут приняты поправки по новым нацпроектам

Posted 6 декабря, 13:38
Published 6 декабря, 13:38
Modified 6 декабря, 13:38
Updated 6 декабря, 13:38
Обратим внимание, что «Единая Россия» принимала активное участие в разработке новых национальных проектов.
При этом партия тесно сотрудничала с исполнительными органами власти федерального и регионального уровня, а также правительством. Об этом рассказал Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета ЕР. Она также уточнил, что на очередном съезде партии, который состоится 14 декабря, будут утверждены девятнадцать новых нацпроектов. Положения по ним войдут в народную программу партии, пишет mkset.ru.
По словам врио секретаря генсовета, жители регионов оценивают ход строительства и ремонта объектов, которые предусмотрены народной программой партии и нацпроектами. При этом одним из эффективным механизмов контроля является обратная связь от населения. Якушев напомнил, что в субъектах действуют штабы ЕР. В них входят учителя, родители, депутаты и общественные деятели. Представители этих структур контролируют реализацию проектов и дают оценку возможным проблемам на объектах.
Около 1,4 тысячи новых школ появилось в стране с 2019 года. Эти учебные учреждения рассчитаны на 850 000 школьников. Также было создано 246 000 мест для ясельных групп и введено в эксплуатацию 1,7 тысячи детских садов.
Благоустройство дворов и общественных пространств также осуществляется при участии жителей регионов. Ежегодно «Единая Россия» и Минстрой проводят голосования для выбора объектов, подлежащих благоустройству. 95 000 дворов и общественных пространств было благоустроено в России с 2018 года.
Партия также обеспечивает финансирование для реализации нацпроектов в бюджете. В частности, ЕР ежегодно предлагает увеличивать финансирование строительства дорожной сети. Благодаря этому за последние шесть лет ее состояние заметно улучшилось.
Более 1000 поликлиник было построено и реконструировано в России за последние четыре года. Помимо этого, было поставлено 174 тысячи единиц медоборудования. Построено и реконструировано 10 000 ФАПов и врачебных амбулаторий. Все это позволило повысить доступность медицинской помощи для граждан. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
Владимир Якушев подчеркнул, что основная цель народной программы «Единой России» состоит в повышении качества жизни граждан. Именно на благополучие населения и направлена реализация национальных проектов.