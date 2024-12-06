В рамках съезда ЕР в народную программу будут приняты поправки по новым нацпроектам

При этом партия тесно сотрудничала с исполнительными органами власти федерального и регионального уровня, а также правительством. Об этом рассказал Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета ЕР. Она также уточнил, что на очередном съезде партии, который состоится 14 декабря, будут утверждены девятнадцать новых нацпроектов. Положения по ним войдут в народную программу партии, пишет mkset.ru.