В Ростове наградили финалистов муниципального этапа конкурса «Учитель года 2025»

«Учитель года» по праву можно назвать одним из самых масштабных конкурсов профессионального мастерства нашего города. Сегодня он проводится уже в 36 раз. Год от года количество его участников увеличивается, а их профессионализм неустанно растет. Они встречаются на конкурсных мероприятиях, делятся друг с другом навыками и опытом, способными сделать образование в ростовских школах еще лучше и качественнее.