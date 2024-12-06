В Ростове наградили финалистов муниципального этапа конкурса «Учитель года 2025»

Posted 6 декабря, 15:59
Published 6 декабря, 15:59
Modified 6 декабря, 16:03
Updated 6 декабря, 16:03
Поздравить участников городского этапа пришли представители городской администрации, Ростовской-на-Дону городской Думы и областного правительства. В зале также было много учителей и их воспитанников, которые поддерживали кандидатов от своих образовательных учреждений.
«Учитель года» по праву можно назвать одним из самых масштабных конкурсов профессионального мастерства нашего города. Сегодня он проводится уже в 36 раз. Год от года количество его участников увеличивается, а их профессионализм неустанно растет. Они встречаются на конкурсных мероприятиях, делятся друг с другом навыками и опытом, способными сделать образование в ростовских школах еще лучше и качественнее.
Как отметила глава города, председатель городской Думы Зинаида Неярохина, за звание лучших на протяжении недели боролись 95 педагогов из образовательных учреждений Ростова-на-Дону.
— Они проводили открытые уроки, мастер-классы, принимали активное участие в дискуссиях, где демонстрировали профессионализм и современные педагогические практики, включая свои личные незаурядные качества, соревнуясь по 10 номинациям, — пояснила Зинаида Неярохина.
Впервые в этом году, к уже привычным на конкурсе номинациям, добавились еще три. Это «Советник директора по воспитательной работе», «Логопед» и «Дефектолог», чем увеличили призовой фонд конкурса более чем на 500 тысяч рублей.
В каждой номинации было по три победителя, они выходили на сцену по очереди, получая подарки, денежный сертификат и бурные овации зрительного зала. По итогам конкурса в главной номинации муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2025» первое место досталось учителю истории и обществознания МБОУ «Школа №31» Павлу Чернобылову. Второе место в муниципальном этапе заняла учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №12» Алина Ткачева, а третье — учитель биологии МАОУ «Юридическая гимназия №9» Анастасия Баскакова.
В прошлом году Павел Чернобылов также принимал участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года», где стал лауреатом номинации «Педагогический дебют». Теперь он абсолютный победитель в главной номинации, и ему предстоит защитить честь нашего города на региональном этапе Всероссийского конкурса.
— Для меня очень приятно стоять на пьедестале конкурса «Учитель года 2025». За неделю конкурсных испытаний я стал очевидцем многих педагогических практик, и как молодой специалист могу сказать с уверенностью, что это был незабываемый опыт. И собравшиеся здесь в зале, и стоящие люди на сцене, все они настоящие профессионалы своего дела. Мне предстоит новый этап — региональный, и я обещаю достойно представить Ростов на «Учителе года Дона 2025», — поделился Павел Чернобылов.
В свою очередь, начальник управления образования города Ростова-на-Дону Виктория Чернышова, подчеркнула, что за последние три года участниками этого профессионального конкурса стали более 2000 педагогических работников муниципальных образовательных организаций, что дает ей уверенность, что будущее ростовского образования в надежных руках.
— Сегодня мы увидели единую команду города Ростова-на-Дону, которая будет отстаивать наши интересы на областном этапе конкурса, а может и на всероссийском. Поэтому давайте выступим единым фронтом, покажем все, что мы наработали за многие годы, и ярко представим наш город на последующих этапах. Уверена, что у нас это получится, — подчеркнула Виктория Чернышова.
Добавим, что педагогические кадры — это особая гордость донской столицы. В отрасли образования Ростова сегодня трудятся более 11 тысяч преподавателей, увлеченных своим делом. Из них 51 награжден государственными наградами, а 24 носят почетное звание Заслуженный учитель Российской Федерации. За последние пять лет 4 ростовских педагога становились абсолютными победителями областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года Дона».
Лучших учителей города поздравил глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.
— Поздравляю всех победителей с заслуженными наградами. А Павлу Васильевичу желаю достойно представить Ростов-на-Дону на региональном этапе конкурса «Учитель Дона — 2025», — добавил глава администрации города Ростова-на-Дону.