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Posted 6 декабря, 17:31

Published 6 декабря, 17:31

Modified 6 декабря, 17:33

Updated 6 декабря, 17:33

В Ростовской области нейросеть лишит госслужащих работы, а активисты спасают мозаику

В Ростовской области нейросеть лишит госслужащих работы, а активисты спасают мозаику

6 декабря 2024, 17:31
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области нейросеть лишит госслужащих работы, а активисты спасают мозаику
Активисты Ростова просят главу региона Юрия Слюсаря вмешаться в ремонт переходов, который может уничтожить мозаики, тем временем на министра транспорта Виталия Кушнарева возбудили еще одно дело, теперь о взятке, а ИИ внедрят в органы власти Ростовской области. Итоги дня от RostovGazeta.

Уничтожение мозаики

Активисты «Городского патруля» просят врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря вмешаться в ремонт четырех подземных переходов Ростова-на-Дону. Дело в том, что в следующем году там будут проводить работы по гидроизоляции, которые могут разрушить мозаичные панно, размещенные в этих переходах.

Специалисты выбрали такой метод работы, который может уничтожить мозаики. В свою очередь члены общественной организации предлагают использовать другой вид гидроизоляции, который позволит сделать процесс точечным и более аккуратным.

Специалисты выбрали такой метод работы, который может уничтожить мозаикиСпециалисты выбрали такой метод работы, который может уничтожить мозаики
Специалисты выбрали такой метод работы, который может уничтожить мозаики. Фото: rostovgazeta.ru

«Городскому патрулю» удалось собрать 186 подписей, которые уже отправили в адрес главы региона.

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Уголовное дело о взятке

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева задержали 24 ноября, СМИ сообщили, что это произошло при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Но Спустя несколько дней Объединенная пресс-служба судов региона сообщила об избрании меры пресечения Кушнареву по статье 222 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Также стало известно, что у высокопоставленного чиновника нашли незаконно приобретенный кольт.

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева задержали 24 ноября.Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева задержали 24 ноября.
Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева задержали 24 ноября.. Фото: donland.ru

Теперь же издание 1RND со ссылкой на источник в одном из региональных силовых ведомств сообщил, что сотрудники Следкома России все-таки подписали постановление о возбуждении уголовного дела о получении взятки.

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Искусственный интеллект и органы власти

В 2026 году в Ростовской области искусственный интеллект планируют распространить на все исполнительные органы власти и муниципальные образования. При этом министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Евгений Полуянов рассказал, что уже сегодня нейросети являются неотъемлемой часть органов власти.

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Евгений Полуянов рассказал, что уже сегодня нейросети являются неотъемлемой часть органов властиМинистр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Евгений Полуянов рассказал, что уже сегодня нейросети являются неотъемлемой часть органов власти
Министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Евгений Полуянов рассказал, что уже сегодня нейросети являются неотъемлемой часть органов власти. Фото: donland.ru

Их используют в судебной системе для распознавания речи и протоколирования заседаний. В 2024 году к системе подключили все 230 судебных участков. Кроме того, ИИ помогает в обработке обращений населения по вопросам ЖКХ и порой делает это более точно, чем человек. Он может определять 25 видов рубрик, исходя из текста сообщения.

Добавим, что нейросети продолжат обучать и для использования в других сферах деятельности, например, в стенографировании и протоколировании совещаний в правительстве области. А также хотят добавить голосового помощника на базе ИИ в деятельность управления Госслужбы занятости РО при консультировании граждан.

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