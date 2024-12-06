В Ростовской области нейросеть лишит госслужащих работы, а активисты спасают мозаику

Posted 6 декабря, 17:31
Published 6 декабря, 17:31
Modified 6 декабря, 17:33
Updated 6 декабря, 17:33
Активисты «Городского патруля» просят врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря вмешаться в ремонт четырех подземных переходов Ростова-на-Дону. Дело в том, что в следующем году там будут проводить работы по гидроизоляции, которые могут разрушить мозаичные панно, размещенные в этих переходах.
Специалисты выбрали такой метод работы, который может уничтожить мозаики. В свою очередь члены общественной организации предлагают использовать другой вид гидроизоляции, который позволит сделать процесс точечным и более аккуратным.
«Городскому патрулю» удалось собрать 186 подписей, которые уже отправили в адрес главы региона.
Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева задержали 24 ноября, СМИ сообщили, что это произошло при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Но Спустя несколько дней Объединенная пресс-служба судов региона сообщила об избрании меры пресечения Кушнареву по статье 222 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Также стало известно, что у высокопоставленного чиновника нашли незаконно приобретенный кольт.
Теперь же издание 1RND со ссылкой на источник в одном из региональных силовых ведомств сообщил, что сотрудники Следкома России все-таки подписали постановление о возбуждении уголовного дела о получении взятки.
В 2026 году в Ростовской области искусственный интеллект планируют распространить на все исполнительные органы власти и муниципальные образования. При этом министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Евгений Полуянов рассказал, что уже сегодня нейросети являются неотъемлемой часть органов власти.
Их используют в судебной системе для распознавания речи и протоколирования заседаний. В 2024 году к системе подключили все 230 судебных участков. Кроме того, ИИ помогает в обработке обращений населения по вопросам ЖКХ и порой делает это более точно, чем человек. Он может определять 25 видов рубрик, исходя из текста сообщения.
Добавим, что нейросети продолжат обучать и для использования в других сферах деятельности, например, в стенографировании и протоколировании совещаний в правительстве области. А также хотят добавить голосового помощника на базе ИИ в деятельность управления Госслужбы занятости РО при консультировании граждан.