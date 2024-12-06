В Ростовской области нейросеть лишит госслужащих работы, а активисты спасают мозаику

Их используют в судебной системе для распознавания речи и протоколирования заседаний. В 2024 году к системе подключили все 230 судебных участков. Кроме того, ИИ помогает в обработке обращений населения по вопросам ЖКХ и порой делает это более точно, чем человек. Он может определять 25 видов рубрик, исходя из текста сообщения.