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Posted 6 декабря, 13:32

Published 6 декабря, 13:32

Modified 6 декабря, 13:36

Updated 6 декабря, 13:36

В Ростовской области коммунальщики не смогли убрать наледь на дороге

В Ростовской области власти города не справились с гололедом и извинились

6 декабря 2024, 13:32
Фото: иллюстрация. 1MI. В Ростовской области коммунальщики не смогли убрать наледь на дороге
Коммунальные службы не справились с первой наледью в Гукове: дороги и тротуары не обработали песком. Глава администрации города Андрей Шеенков в своем telegram-канале извинился перед местными жителями за неудобства.

Глава администрации Гуково сообщил, что ситуация с необработанными дорогами продемонстрировала отсутствие слаженности в работе коммунальных служб и управляющих компаний. По его словам, отчеты приходили регулярно, сообщалось, что для борьбы с наледью есть достаточно ресурсов. Однако, как выяснилось, нельзя было полностью доверять ответственным в этой сфере.

Андрей Шеенков извинился перед жителями: «Еще раз прошу у всех жителей прощения!!! Постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасное передвижение по нашим дорогам и тротуарам, особенно ведущим по магистральным улицам и к социальным объектам города».

Также он сообщил, что после происшествия организовал собрание и предупредил подрядчиков о недопустимости подобных ситуаций в дальнейшем. Иначе, как сообщил глава города, он применит административные меры.

Также отмечается, что для того, чтобы данная ситуация не повторилась, были назначены ответственные за обработку дорог в администрации Гукова и МКУ ЖКХ.

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Ранее синоптики предупреждали жителей Ростовской области об опасной ситуации на дорогах.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Гуково#ЖКХ#Дороги#Администрация#Коммунальщики#Песок#Тротуары#Подрядчики#Управляющие компании
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