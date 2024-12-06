В Ростовской области власти города не справились с гололедом и извинились

Глава администрации Гуково сообщил, что ситуация с необработанными дорогами продемонстрировала отсутствие слаженности в работе коммунальных служб и управляющих компаний. По его словам, отчеты приходили регулярно, сообщалось, что для борьбы с наледью есть достаточно ресурсов. Однако, как выяснилось, нельзя было полностью доверять ответственным в этой сфере.