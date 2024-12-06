В Ростовской области власти города не справились с гололедом и извинились

Posted 6 декабря, 13:32
Published 6 декабря, 13:32
Modified 6 декабря, 13:36
Updated 6 декабря, 13:36
Глава администрации Гуково сообщил, что ситуация с необработанными дорогами продемонстрировала отсутствие слаженности в работе коммунальных служб и управляющих компаний. По его словам, отчеты приходили регулярно, сообщалось, что для борьбы с наледью есть достаточно ресурсов. Однако, как выяснилось, нельзя было полностью доверять ответственным в этой сфере.
Андрей Шеенков извинился перед жителями: «Еще раз прошу у всех жителей прощения!!! Постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасное передвижение по нашим дорогам и тротуарам, особенно ведущим по магистральным улицам и к социальным объектам города».
Также он сообщил, что после происшествия организовал собрание и предупредил подрядчиков о недопустимости подобных ситуаций в дальнейшем. Иначе, как сообщил глава города, он применит административные меры.
Также отмечается, что для того, чтобы данная ситуация не повторилась, были назначены ответственные за обработку дорог в администрации Гукова и МКУ ЖКХ.