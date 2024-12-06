В стразах Swarovski или в окно: сколько стоит Дед Мороз в Ростове и почему так дорого

Posted 6 декабря, 16:37
Published 6 декабря, 16:37
Modified 6 декабря, 16:37
Updated 6 декабря, 16:37
Среди предложений услуг по организации праздничных мероприятий на популярной площадке объявлений можно найти варианты на любой кошелек. Правда, самые дешевые из них включают в себя только телефонный или видеозвонок. Например, артист молодежного театра готов поздравить детей по телефону за 500 рублей. В стоимость входит 5-7 минут разговора. Чуть дороже, 1000 рублей, стоит видеозвонок на такое же время.
За 15 минут живого общения с Дедом Морозом и Снегурочкой просят минимум 1200 рублей. И это, пожалуй, единственный настолько дешевый вариант среди просмотренных. Можно найти Деда Мороза и за 2500 рублей, но время проведения новогоднего шоу не указано.
Некоторые просят 3500 рублей за час выступления, а кто-то и все 5500 — всего за полчаса. При этом в прайсе уточняют, что с 31 декабря цены вырастут, но как сильно, неизвестно.
В школу или детсад пригласить аниматора выйдет дороже, чем домой. Цены начинаются от 3500 рублей за час до 14000 рублей. Стоимость обещают поднять с 31 декабря.
Примечательно, что некоторые аниматоры оценивают выступление для детей в два раза дороже, чем на корпоративе. Вероятно, устраивать шоу для взрослой публики проще, чем удержать внимание маленьких непосед и выстоять с ними всю программу.
В среднем Дед Мороз на час обойдется в 14000-15000 рублей. Некоторые артисты предлагают экономный вариант: полчаса за 7500 рублей. Другие же согласны выступать два часа за 15000 рублей при условии, что это минимальное время заказа. Цены, как и для другой публики, с 31 декабря поднимутся еще выше. Поэтому выгоднее будет провести корпоратив с приглашенным Дедом Морозом не в канун Нового года, а чуть раньше.
Ежегодный праздник предлагают разнообразить необычным шоу. Кто-то подготовил программу с удивительными научными экспериментами, кто-то отважился подниматься на окно многоэтажки ради поздравления, а кто-то представился тем самым Дедом Морозом из Великого Устюга, где находится резиденция известного персонажа с бородой из ваты.
«Научный Дед Мороз» — так называется программа. Позвать артистов на дом будет стоить 3500 рублей, провести шоу на утреннике — 6000 рублей, а удивить гостей на корпоративе — 7000 рублей. Время не указано, но известно, что за представление покажут за эту цену.
Помимо классической части поздравлений, фотографий и прослушивания стишков, в прайс входят эксперименты: «морозное дыхание», «туманная буря», «новогодняя хлопушка», «угощения от Дедушки» и «дыхание дракона». Как именно это будет происходить, можно узнать при личном общении с организаторами.
Стоимость бронирования будет расти уже за несколько дней до праздника. Минимальная цена в размере 3500 рублей продержится до 27 декабря. До 29-го это будет стоить уже 4000 рублей, 30-го — 4500 рублей, а 31-го — целых 6000 рублей. В январе стоимость снова снизится до обычных 3500.
Этот Дед Мороз сразу раскрыл секрет своей ледяной воды. Для этого он будет использовать самый настоящий жидкий азот. Программа рассчитана на 30 минут и включает в себя игры, поздравления и волшебные эксперименты.
— Дедушкa расскажет, как он бананом забивает гвозди, угостит ледяным угощением, после которогo можно пускать паp изo ртa, и погрузит каждого в необычное прохладное облако пара, — обещают организаторы.
До 29 декабря пригласить Деда Мороза можно за 5000 рублей, 30 декабря — за 6000 рублей, 31 числа цена поднимется до 8500 рублей, а после 18:00 мск — до 10000 рублей! В первый день Нового года расценки снизятся до 6000 рублей, а со 2 января опустят до прежних 5000.
Чтобы необычно поздравить гостей с Новым годом, предлагают позвать промышленного альпиниста. Специалист в костюме Деда Мороза поздравит присутствующих через окно на высоких этажах. Во сколько обойдется такое представление и можно ли запустить потом Дедушку внутрь, неизвестно.
Для тех, кто хочет удивить детей не научными экспериментами или играми, а своей «натуральностью», подготовили особенных Дедов Морозов. Их костюмы ручной работы сшиты из материалов премиум класса и украшены стразами Swarovski. У Дедушки будет наклеена настоящая борода, брови и усы, что выглядит очень реалистично.
Кроме того, VIP Дед Мороз гарантирует пунктуальность и трезвость свою и Снегурочки и обещает устроить детям настоящий праздник.
За 15 минут представления придется заплатить 8500 рублей. Если заказывать выступление на целый час, действует скидка — стоимость составит 15000 рублей.
Представление рассчитано на взрослую аудиторию. Никаких привычных шуб и ватной бороды не будет. Вместо этого молодая симпатичная пара в дизайнерских костюмах исполнит популярные музыкальные хиты. На выбор представлены четыре костюма, которые предлагают выбрать под формат мероприятия и новогодней темы праздника. Своего музыкального оборудования, в отличие от всех остальных Дедов Морозов подешевле, у них нет. За необычную праздничную пару просят 25000 рублей — время не указано.
Еще один оригинальный способ отпраздновать Новый 2025 год — позвать Деда Мороза. который расскажет стендап или устроит квиз, или окажется настоящим диджеем. А может быть, все и сразу — при оформлении заказа «Новогодняя ночь под ключ».
Организаторы специализируются исключительно на корпоративах. Одно отдельное выступление стоит 20000 рублей, время не указано.
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