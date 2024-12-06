В стразах Swarovski или в окно: сколько стоит Дед Мороз в Ростове и почему так дорого

В среднем Дед Мороз на час обойдется в 14000-15000 рублей. Некоторые артисты предлагают экономный вариант: полчаса за 7500 рублей. Другие же согласны выступать два часа за 15000 рублей при условии, что это минимальное время заказа. Цены, как и для другой публики, с 31 декабря поднимутся еще выше. Поэтому выгоднее будет провести корпоратив с приглашенным Дедом Морозом не в канун Нового года, а чуть раньше.