В Волгодонске погиб пешеход-нарушитель, перебегавший дорогу

Posted 6 декабря, 09:07
Published 6 декабря, 09:07
Modified 6 декабря, 09:09
Updated 6 декабря, 09:09
ДТП произошло вечером 5 декабря на улице Морская в Волгодонске. Примерно в 17.10 мск 37-летний мужчина пытался перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель автомобиля Toyota Yaris не успел среагировать и сбил его. Пострадавшего с тяжелыми травмами забрала скорая помощь.
В больнице мужчина скончался. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагического инцидента.
Похожий инцидент произошел 4 декабря в центре Ростова-на-Дону. Там водитель иномарки сбил 54-летнего мужчину. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что рядом находился пешеходный переход.