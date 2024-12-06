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Posted 6 декабря, 09:07

Published 6 декабря, 09:07

Modified 6 декабря, 09:09

Updated 6 декабря, 09:09

В Ростовской области водитель насмерть сбил пешехода

В Волгодонске погиб пешеход-нарушитель, перебегавший дорогу

6 декабря 2024, 09:07
Фото: Unsplash. В Ростовской области водитель насмерть сбил пешехода
В Волгодонске 50-летний водитель сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавшего увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 5 декабря на улице Морская в Волгодонске. Примерно в 17.10 мск 37-летний мужчина пытался перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель автомобиля Toyota Yaris не успел среагировать и сбил его. Пострадавшего с тяжелыми травмами забрала скорая помощь.

В больнице мужчина скончался. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагического инцидента.

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Похожий инцидент произошел 4 декабря в центре Ростова-на-Дону. Там водитель иномарки сбил 54-летнего мужчину. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что рядом находился пешеходный переход.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Автомобили#Водители
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