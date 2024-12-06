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Posted 6 декабря, 18:31

Published 6 декабря, 18:31

Modified 6 декабря, 18:33

Updated 6 декабря, 18:33

Водитель легковушки сбил сотрудника ДПС в Новошахтинске, пытаясь скрыться

Водитель легковушки сбил сотрудника ДПС в Новошахтинске, пытаясь скрыться

6 декабря 2024, 18:31
Фото: 1MI. Водитель легковушки сбил сотрудника ДПС в Новошахтинске, пытаясь скрыться
В Новошахтинске водитель авто сбил сотрудника ГАИ во время попытки скрыться с места нарушения ПДД, сообщает региональный Следком.

По предварительной информации, мужчина за рулем Toyota Camry попался в ноябре на нарушении правил дорожного движения. Чтобы избежать наказания, водитель дал по газам, пытаясь скрыться. Патрульный попал под колеса машины, в результате чего получил травмы.

Видео: СУ СКР по Ростовской области. Водитель легковушки сбил сотрудника ДПС в Новошахтинске, пытаясь скрыться
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Теперь вместо административной ответственности мужчина попал под уголовную статью «Применение насилия в отношении представителя власти». По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения мужчине в виде домашнего ареста.

Ранее водитель автобуса сбил дорожного рабочего.

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