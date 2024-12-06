Водитель легковушки сбил сотрудника ДПС в Новошахтинске, пытаясь скрыться

Posted 6 декабря, 18:31
Published 6 декабря, 18:31
Modified 6 декабря, 18:33
Updated 6 декабря, 18:33
По предварительной информации, мужчина за рулем Toyota Camry попался в ноябре на нарушении правил дорожного движения. Чтобы избежать наказания, водитель дал по газам, пытаясь скрыться. Патрульный попал под колеса машины, в результате чего получил травмы.
Теперь вместо административной ответственности мужчина попал под уголовную статью «Применение насилия в отношении представителя власти». По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения мужчине в виде домашнего ареста.
Ранее водитель автобуса сбил дорожного рабочего.