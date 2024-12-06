ВТБ анонсирует внедрение ассистентов ИИ для помощи вкладчикам

«Через год, как мне кажется, вы не найдете никаких изменений, это слишком короткий срок. Через 5 лет, я думаю, вы увидите меньше сотрудников в офисах. Возможно, мы перейдём к использованию роботов в операционных залах. В цифру прежде всего перейдут сервисные операции и операции по принятию кредитного риска», — сказал Дмитрий Пьянов.