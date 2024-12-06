ВТБ дал прогноз по продажам легковых авто в следующем году

В абсолютных цифрах продажи новых автомобилей в следующем году, по оценке ВТБ, составят около 1,3 млн штук. Это будет примерно на 10% ниже результата 2024 года, но на четверть выше, чем в 2023 году, и почти вдвое, чем в 2022-м. Пиком продаж остается 2021 год, когда жители России купили у дилеров порядка 1,7 млн легковых машин.