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Posted 6 декабря, 11:17

Published 6 декабря, 11:17

Modified 6 декабря, 11:19

Updated 6 декабря, 11:19

ВТБ дал прогноз по продажам легковых авто в следующем году

ВТБ дал прогноз по продажам легковых авто в следующем году

6 декабря 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney.
По прогнозам ВТБ, в 2025 году на российском автомобильном рынке будет реализовано более 7 млн машин, что сопоставимо с результатом текущего года. Почти каждая пятая из них выйдет с первичного рынка.

В последние два года российский авторынок активно восстанавливался, и его структура практически вернулась к значениям начала 2022 года. Но уже в 2025 году этот сегмент экономики вновь окажется под давлением.

В абсолютных цифрах продажи новых автомобилей в следующем году, по оценке ВТБ, составят около 1,3 млн штук. Это будет примерно на 10% ниже результата 2024 года, но на четверть выше, чем в 2023 году, и почти вдвое, чем в 2022-м. Пиком продаж остается 2021 год, когда жители России купили у дилеров порядка 1,7 млн легковых машин.

При этом структура рынка автокредитования сохранится. По прогнозам ВТБ, в следующем году доля сделок на покупку новых легковых машин составит около половины. Для сравнения, по итогам 2023 года такие авто в выдачах кредитов заняли 42%, а в 2022-м — всего 12,5%.

«В следующем году авторынок будет находиться под влиянием разнонаправленных факторов. Ужесточившаяся риск-политика ЦБ РФ в автокредитовании, высокие кредитные ставки на машины с пробегом, ослабление курса рубля и индексация утильсбора „затормозят“ его рост. В то же время продажи будут стимулировать субсидированные программы автопроизводителей и господдержка, за счет развития которых купить новое авто можно будет на более выгодных условиях», — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

К другим позитивным факторам для рынка он добавил повышение активности россиян из-за окончания краткосрочных и среднесрочных депозитов.

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