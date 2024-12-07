rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 04:39

Published 7 декабря, 04:39

Modified 7 декабря, 04:39

Updated 7 декабря, 04:39

Бастрыкин заинтересовался ростовчанами, которые уже три года живут без отопления

Бастрыкин потребовал завести дело из-за замерзающих зимой жителей Ростова

7 декабря 2024, 04:39
Фото: rostovgazeta.ru. Бастрыкин заинтересовался ростовчанами, которые уже три года живут без отопления

Бастрыкин потребовал завести дело из-за замерзающих жильцов дома в Ростове

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей Ростова-на-Дону, которые третий год подряд замерзают в своих квартирах зимой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СМИ появилась информация о том, что жильцы одной из многоэтажек в Ростове регулярно оплачивают счета за коммунальные услуги, но, несмотря на это, на протяжении трех лет замерзают в своих квартирах и вынуждены использовать обогреватели. А в этом году в их доме отопление вообще еще не запускалось отопление.

Помимо этого, жильцов беспокоят трещины на фасаде дома, которые со временем становятся больше.

Следователи организовали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Аслану Хуаде возбудить уголовное дело, а также предоставить доклад об установленных обстоятельствах.

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выпавшей из автобуса бабушки в Ростове
Узнать подробнее

Ранее корреспондент RostovGazeta побывал в легендарном Доме актера на Горького и посмотрел, что там происходит сейчас. Пять лет назад его жители добились возбуждения уголовного дела из-за критического состояния здания.

Читайте также:
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выпавшей из автобуса бабушки в РостовеПолитолог назвал «ударом по Голубеву» арест донского министра КушнареваПьяный житель Ростовской области лопатой разнёс мемориальную табличку ветерана
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Отопление#Здание#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Ростов#Бастрыкин#Проверка#Следком#Жильцы#Коммунальные услуги#Фасад дома
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика