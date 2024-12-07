Бастрыкин потребовал завести дело из-за замерзающих зимой жителей Ростова

В СМИ появилась информация о том, что жильцы одной из многоэтажек в Ростове регулярно оплачивают счета за коммунальные услуги, но, несмотря на это, на протяжении трех лет замерзают в своих квартирах и вынуждены использовать обогреватели. А в этом году в их доме отопление вообще еще не запускалось отопление.