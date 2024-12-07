Бастрыкин потребовал завести дело из-за замерзающих зимой жителей Ростова

Posted 7 декабря, 04:39
Published 7 декабря, 04:39
Modified 7 декабря, 04:39
Updated 7 декабря, 04:39
В СМИ появилась информация о том, что жильцы одной из многоэтажек в Ростове регулярно оплачивают счета за коммунальные услуги, но, несмотря на это, на протяжении трех лет замерзают в своих квартирах и вынуждены использовать обогреватели. А в этом году в их доме отопление вообще еще не запускалось отопление.
Помимо этого, жильцов беспокоят трещины на фасаде дома, которые со временем становятся больше.
Следователи организовали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Аслану Хуаде возбудить уголовное дело, а также предоставить доклад об установленных обстоятельствах.
Ранее корреспондент RostovGazeta побывал в легендарном Доме актера на Горького и посмотрел, что там происходит сейчас. Пять лет назад его жители добились возбуждения уголовного дела из-за критического состояния здания.