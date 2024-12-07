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Posted 7 декабря, 14:00

Published 7 декабря, 14:00

Modified 7 декабря, 14:02

Updated 7 декабря, 14:02

Бастрыкин заинтересовался делом о нападении бродячих собак людей в Волгодонске

Бастрыкин заинтересовался нападением бродячих псов на женщину в Волгодонске

7 декабря 2024, 14:00
Фото: Следственный комитет России. Бастрыкин заинтересовался делом о нападении бродячих собак людей в Волгодонске
Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил сделать доклад по уголовному делу о нападении бездомных псов на людей в Волгодонске, в том числе проверить информацию о недавнем инциденте около лицея, информирует ведомство.

Напомним, что 6 декабря две бездомные собаки накинулись на жительницу Волгодонска около корпуса начальных классов лицея № 24. Серьезных ранений удалось избежать, но горожанка успела сильно перепугаться. Примечательно, что в городе бродит много беспризорных собак, но службы по их отлову никак не реагируют. В связи с этим люди переживают за свою безопасность.

В производстве Следкома Ростовской области находится уголовное дело, и полученная информация будет проверена в рамках его расследования.

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Глава регионального управления ведомства Аслан Хуаде доложит председателю СУ СКР Александру Бастрыкину о проведенном по уголовному делу комплексе действий и установленных обстоятельствах.

Ранее следователи начали проверку ситуации с грубым обращением с малышами в детском саду Таганрога.

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