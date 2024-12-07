Бастрыкин заинтересовался нападением бродячих псов на женщину в Волгодонске

Posted 7 декабря, 14:00
Published 7 декабря, 14:00
Modified 7 декабря, 14:02
Updated 7 декабря, 14:02
Напомним, что 6 декабря две бездомные собаки накинулись на жительницу Волгодонска около корпуса начальных классов лицея № 24. Серьезных ранений удалось избежать, но горожанка успела сильно перепугаться. Примечательно, что в городе бродит много беспризорных собак, но службы по их отлову никак не реагируют. В связи с этим люди переживают за свою безопасность.
В производстве Следкома Ростовской области находится уголовное дело, и полученная информация будет проверена в рамках его расследования.
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