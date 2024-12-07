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Posted 7 декабря, 06:12

Published 7 декабря, 06:12

Modified 7 декабря, 06:12

Updated 7 декабря, 06:12

Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области

Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области

7 декабря 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney. Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области
На территории ЮФО, в том числе и в Ростовской области уровень радиационного излучения соответствует норме, информирует Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно данным мониторинга за 6 декабря, в ЮФО мощность дозы гамма-излучения составила 0,08 — 0,17 микрозиверт в час. Если говорить о территории вблизи Ростовской атомной станции, то здесь показатели немного другие — 0,11 — 0,17 микрозиверт в час, что в обоих случаях не превышает естественного радиационного фона.

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Добавим, что никаких аварийных ситуаций также не зафиксировано.

Ранее на Дону закончилась крупная ремонтная кампания на Ростовской АЭС. Подробнее о состоянии энергоблоков, выявленных дефектах и результатах исследований в материале RostovGazeta.

До этого власти приняли окончательное решение о строительстве АЭС в Новочеркасске.

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