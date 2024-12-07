Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области

Согласно данным мониторинга за 6 декабря, в ЮФО мощность дозы гамма-излучения составила 0,08 — 0,17 микрозиверт в час. Если говорить о территории вблизи Ростовской атомной станции, то здесь показатели немного другие — 0,11 — 0,17 микрозиверт в час, что в обоих случаях не превышает естественного радиационного фона.