Городской автобус вдребезги разбил остановку в Ростове-на-Дону

Posted 7 декабря, 17:23
Published 7 декабря, 17:23
Modified 7 декабря, 17:25
Updated 7 декабря, 17:25
Инцидент произошел вечером 7 декабря на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону. Автобус подъезжал к остановке, вовремя не затормозил и снес остановку. На кадрах видно, что от остановочного пункта осталась только груда металлолома, а по тротуару разлетелись осколки стекла.
Очевидцы сообщают, что пассажиры и пешеходы не пострадали.
Ростовчане предположили, что автобус ездил на летней резине, поэтому и врезался в остановку: «А кто-нибудь зимнюю резину видел у автобусов?».
«Как хорошо, что люди не пострадали», — добавил пользователь.
А кто-то решил пошутить: «Возможно, водитель неправильно понял „на остановке, пожалуйста“».
Ранее беременная женщина выпала из автобуса в Ростове-на-Дону.