Городской автобус вдребезги разбил остановку в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел вечером 7 декабря на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону. Автобус подъезжал к остановке, вовремя не затормозил и снес остановку. На кадрах видно, что от остановочного пункта осталась только груда металлолома, а по тротуару разлетелись осколки стекла.