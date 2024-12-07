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Posted 7 декабря, 17:23

Published 7 декабря, 17:23

Modified 7 декабря, 17:25

Updated 7 декабря, 17:25

Городской автобус вдребезги разбил остановку в Ростове-на-Дону

Городской автобус вдребезги разбил остановку в Ростове-на-Дону

7 декабря 2024, 17:23
Фото: 1MI. Городской автобус вдребезги разбил остановку в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону автобус врезался в остановку и сложил ее пополам, видео очевидцев с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Инцидент произошел вечером 7 декабря на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону. Автобус подъезжал к остановке, вовремя не затормозил и снес остановку. На кадрах видно, что от остановочного пункта осталась только груда металлолома, а по тротуару разлетелись осколки стекла.

Очевидцы сообщают, что пассажиры и пешеходы не пострадали.

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Видео: 1MI. Городской автобус вдребезги разбил остановку в Ростове-на-Дону

Ростовчане предположили, что автобус ездил на летней резине, поэтому и врезался в остановку: «А кто-нибудь зимнюю резину видел у автобусов?».

«Как хорошо, что люди не пострадали», — добавил пользователь.

А кто-то решил пошутить: «Возможно, водитель неправильно понял „на остановке, пожалуйста“».

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