Кирпич упал с крыши здания рядом с матерью и ребенком в центре Ростова-на-Дону

Posted 7 декабря, 15:14
Published 7 декабря, 15:14
Modified 7 декабря, 15:16
Updated 7 декабря, 15:16
Инцидент произошел утром 7 декабря возле дома, расположенного по адресу проспект Ворошиловский 25/107 в Ростове-на-Дону. Женщина проходила мимо здания с ребенком, когда в паре сантиметров от них упал кирпич. Шокированная ростовчанка подняла голову и увидела, что на крыше стоит рабочий и что-то кричит.
Женщина отвела ребенка по делам и через пять минут вернулась к месту происшествия. К этому времени кирпич уже убрали, но на асфальте остался отчетливый след ярко-оранжевого цвета и крошки от стройматериала.
Ранее ветер снес часть крыши и забор у разрушенного общежития на Нариманова в Ростове.