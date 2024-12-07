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Posted 7 декабря, 15:14

Published 7 декабря, 15:14

Modified 7 декабря, 15:16

Updated 7 декабря, 15:16

Кирпич упал с крыши здания рядом с матерью и ребенком в центре Ростова-на-Дону

Кирпич упал с крыши здания рядом с матерью и ребенком в центре Ростова-на-Дону

7 декабря 2024, 15:14
Фото: 1MI. Кирпич упал с крыши здания рядом с матерью и ребенком в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону кирпич сорвался с крыши здания и едва не прилетел на голову горожанке и ее ребенку, информирует телеграм-канал «Ростов папа».

Инцидент произошел утром 7 декабря возле дома, расположенного по адресу проспект Ворошиловский 25/107 в Ростове-на-Дону. Женщина проходила мимо здания с ребенком, когда в паре сантиметров от них упал кирпич. Шокированная ростовчанка подняла голову и увидела, что на крыше стоит рабочий и что-то кричит.

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Женщина отвела ребенка по делам и через пять минут вернулась к месту происшествия. К этому времени кирпич уже убрали, но на асфальте остался отчетливый след ярко-оранжевого цвета и крошки от стройматериала.

Ранее ветер снес часть крыши и забор у разрушенного общежития на Нариманова в Ростове.

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