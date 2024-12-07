Легендарные блюда ростовской Нахичевани: как готовить мусаху и сате

Баклажаны нарезаются кружочками, болгарский перец − кубиками, лук − полукольцами, яблоки − дольками (предварительно снять кожицу и убрать сердцевину), морковь − тонкими кружочками, с помидоров снять кожицу и нарезать мякоть. Все овощи загружаются в большую кастрюлю и тушатся на растительном масле. Готовность определяется по моркови. Не забудьте посолить, поперчить и добавить лавровый лист. Для заготовки на зиму овощи надо очень хорошо проварить и закатать в банки.