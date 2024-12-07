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Posted 7 декабря, 05:00

Published 7 декабря, 05:00

Modified 7 декабря, 05:00

Updated 7 декабря, 05:00

Краевед Багдыков рассказал, как в стовской Нахичевани готовили мусаху и сате

Легендарные блюда ростовской Нахичевани: как готовить мусаху и сате

7 декабря 2024, 05:00
Фото: rostovgazeta.ru.

Краевед Багдыков рассказал, как в стовской Нахичевани готовили мусаху и сате

В детстве я очень любил блюдо, которое готовила моя мама и у которого было, как мне казалось, экзотическое название − мусаха. Вообще, мусаху любили готовить в ростовской Нахичевани многие семьи.

Мусаха представляет собой как бы микс овощей, тушенных с мясным фаршем. Причем фарш может быть из любого мяса: говяжий, бараний, свино-говяжий, куриный и так далее. По желанию добавляют немного различных молотых специй и пряностей, петрушку или кинзу.

Греки называют подобное блюдо мусака. Мусаку готовят на Балканах, в странах Ближнего Востока. Греческая мусака состоит из запеченных слоев. Нижний слой − из баклажанов с оливковым маслом, средний − из баранины с помидорами, верхний − из соуса бешамель. Иногда в мусаку добавляют кабачки, картофель или грибы.

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Каждый народ готовит это вкусное блюдо по-своему. Например, в румынской кухне мусака − это мясное блюдо, половину которого, а иногда и более, составляют овощи. Возможны и совершенно овощные, вегетарианские мусаки.

Возможны и совершенно овощные, вегетарианские мусаки.Возможны и совершенно овощные, вегетарианские мусаки.
Возможны и совершенно овощные, вегетарианские мусаки.. Фото: Pxhere

В Нахичевани армяне это необыкновенно вкусное блюдо называли мусахой. И готовили его на праздники.

Как я уже писал, мусаху готовила и моя мама, Галина Николаевна Багдыкова. Вот как она это делала. Рецепт примерно такой.

Мусаха от Галины Багдыковой

Для этого блюда нам понадобятся:

  • баклажаны;
  • болгарский перец;
  • помидоры;
  • лук;
  • фарш (любой, на ваш вкус);
  • базилик (фиолетовый);
  • соль и перец − по вкусу.

Баклажаны режем вдоль на пластины шириной чуть меньше 1 см. Слегка присаливаем. Обжариваем с обеих сторон на растительном масле до золотистого цвета. Болгарский перец нарезаем дольками, помидоры ломтиками (кружочками).

Лук надо мелко порубить и добавить в фарш. Посолить и поперчить.

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В глубокую кастрюлю на дно выкладываем половину баклажанов, затем слоями: болгарский перец, фарш, нарезанный базилик, помидоры и оставшиеся баклажаны. Каждый слой можно слегка посолить и поперчить. Подливаем немного бульона или воды. Сверху обязательно кладем тарелку, чтобы во время приготовления слои не смещались. Ставим на огонь и тушим до готовности.

Можно взбить яйцо и залить мусаху, чтобы слои схватились между собой. Можно посыпать тертым сыром. Но это уже дело вкуса каждого.

Вот так готовила мусаху моя мама. Но она, как правило, на праздничный стол ставила нередко и сате. Овощное блюдо, вкусное и полезное.

Сате от Галины Багдыковой

Чтобы приготовить сате, нам потребуются:

  • баклажаны;
  • болгарский перец;
  • лук;
  • помидоры;
  • яблоки;
  • морковь;
  • растительное масло;
  • соль, перец, лавровый лист.

Все овощи берутся в равных количествах (по 1 кг), баклажанов в 3 раза больше (3 кг), а моркови вполовину меньше (0,5 кг).

Вариант овощного сотеВариант овощного соте
Вариант овощного соте. Фото: Pxhere

Баклажаны нарезаются кружочками, болгарский перец − кубиками, лук − полукольцами, яблоки − дольками (предварительно снять кожицу и убрать сердцевину), морковь − тонкими кружочками, с помидоров снять кожицу и нарезать мякоть. Все овощи загружаются в большую кастрюлю и тушатся на растительном масле. Готовность определяется по моркови. Не забудьте посолить, поперчить и добавить лавровый лист. Для заготовки на зиму овощи надо очень хорошо проварить и закатать в банки.

Если блюдо готовится для употребления сейчас, то добавляется домашняя сметана и побольше зелени.

Мусаху и сате по-нахичевански приготовить несложно. Но эти блюда очень вкусные и, на мой взгляд, украсят любое праздничное застолье.

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