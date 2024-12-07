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Posted 7 декабря, 05:40

Published 7 декабря, 05:40

Modified 7 декабря, 05:42

Updated 7 декабря, 05:42

В начале недели обесточат сотни домов в Ростове-на-Дону

Массовые отключения электричества планируются в Ростове-на-Дону в начале недели

7 декабря 2024, 05:40
Фото: 1MI. В начале недели обесточат сотни домов в Ростове-на-Дону
В Ростове массово отключат свет в начале рабочей недели. Список адресов, где не будет электричество, опубликован на сайте Донэнерго.

В понедельник, 9 декабря, без света останутся жители домов № 38-62, 35-47 на улице Закруткина, № 32-44 на Советской, № 75-93 на Мясникова, № 14-40, 15-31 на 1-й линии, № 20-32, 15-33 на 3-й линии, № 2-26, 1-31 на 5-й линии, № 1-21, 2-20 на 7-й линии и № 2-4 на 9-й линии. Энергоснабжение прекратят с 09.00 до 17.00 мск.

На улице Станиславского, 101-119, 142-160, Налбандяна, 69-79, 60-70, Ченцова, 82-88, а также на 8-й линии, 55-77, 56-80 и на 10-й линии, 37-83, 40-88 электричества не будет с 09.00 до 16.00 мск.

На три часа отключат свет на улице Левобережной, 73-85, 12-24 (с 10.00 до 13.00 мск) и № 8-16, 96, 63-73 (с 13.00 до 16.00 мск).

Еще больше адресов, где пройдут массовые отключения, стоят в списке на 10 декабря. С 09.00 до 17.00 мск лампочки погаснут на улице Радищева (дома № 13-71, 18-68), 2-й Комбайновской (№ 1-25, 2-42), Соединяющей (№ 1-13, 2-22), Коммунальной (№ 1-25, 2-28), Просвещения (№ 23-73, 18-68), Червонноармейской (№ 1-23, 6-22), Веры Пановой (№ 1-23, 2-30), Образцовой (№1-15), Активной (№ 1-9, 2-16), Физкультурной (№ 1-45, 2-48), Металлургической (№ 38-100, 41-99). Лянде (№ 1-25, 2-22), 1-й Кизитериновской (№ 1-27, 2-20), 2-й Кизитериновской (№ 1-29, 2-10), 3-й Кизитериновской (№ 1-41, 2-30), Новомосковской (№ 13-31, 30-48), Полторацкого (№ 56-70, 69-85), Невельской (№ 1-9, 2-10), 1-й Пионерской (№ 2-34, 1-10), 2-й Пионерской (№ 2-24), 3-й Пионерской (№ 2-24, 1-23).

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В это же время не будет электричества в переулке Пожарном, 1-19, 2-18, Кецховели, 1-31, 2-24, Горийском, 1-15, 2-50, Кавказском, 12, на проспекте Шолохова, 161-173, на улице Коммунальной, 28-40, 25-35, 1-й Плановой, 1-37, 2-48, 2-й Плановой, 1-23, 2-24, Автономной, 19-21, 22-26, Селиванова, 1-9, 2-32, Ильича, 1-59, 2-32, Алексея Береста, 1-33, 2-16, Воровского, 1-21, 2-40, Смычки, 1-39, 2-72, Просвещения, 1-43, 2-46, Полторацкого, 2-6, 1-23, 1-й Комбайновской, 1-13, 2-16, Радищева, 1-17, 2-18, Бебеля, 1-15, 2-4.

С 09.00 до 16.00 мск отключат свет на улице Украинской (№ 41-73, 20-54), Вятской (№ 80-94), Миронова (№ 1, 3, 3/1, 5, 7), в переулке Хибинском (№ 83-127, 82-130), Кубанском (№ 115-139, 108-132), Манычском (№ 89-133, 82-124), Сальском (№ 101-123, 82-96), Медведицком (№ 61-87, 62-86).

На час меньше, с 10.00 до 16.00 мск, то же самое планируется на проспекте Коммунистическом, 6, 6/1, 4/1, 10, 10А; 8/1, 12Б; Стачки, 193/3, в переулке Защитном, 25-33, 22А; Медном, 8; Профсоюзной, 1-25, 29/22, 33/31; Русской, 1-7, 4-28; ул. Токарной, 49, 82/1, 82/2, 51/4.

На улице Черниговской, 2-36, 1-37, Туркистанской, 2-40, 1, 1А, 1/173, Текучева, 159-195 дома обесточат с 10.00 до 13.00 мск. В это же время лампочки погаснут на проспекте Кировском, 87, 128-132, в переулке Журавлева, 155-163, 173, 173/1, 186-192, Крепостном, 85, 173-181, 164.

С 13.00 до 16.00 мск электричества не будет на улице Красноармейской, 143, 157, Лермонтовской, 174-194, 233Б и в переулке Крепостном, 128, 129, 139.

Ранее стало известно, почему жители Ростова недовольны работой «ТНС-Энерго».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Донэнерго#Электричество#Отключения
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