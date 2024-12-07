Массовые отключения электричества планируются в Ростове-на-Дону в начале недели

В понедельник, 9 декабря, без света останутся жители домов № 38-62, 35-47 на улице Закруткина, № 32-44 на Советской, № 75-93 на Мясникова, № 14-40, 15-31 на 1-й линии, № 20-32, 15-33 на 3-й линии, № 2-26, 1-31 на 5-й линии, № 1-21, 2-20 на 7-й линии и № 2-4 на 9-й линии. Энергоснабжение прекратят с 09.00 до 17.00 мск.