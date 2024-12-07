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Posted 7 декабря, 18:13

Published 7 декабря, 18:13

Modified 7 декабря, 18:15

Updated 7 декабря, 18:15

Минприроды Ростовской области потратит на празднование Дня реки Дон 7,7 млн руб

Минприроды Ростовской области потратит на празднование Дня реки Дон 7,7 млн руб

7 декабря 2024, 18:13
Фото: 1MI. Минприроды Ростовской области потратит на празднование Дня реки Дон 7,7 млн руб
17 мая 2025 года в Ростовской области состоится масштабное празднование Дня реки Дон. На организацию мероприятия, подготовку декораций и реализацию торжественных дизайн-проектов выделят 7,7 миллиона рублей. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ищет подрядчика, который займется организацией мероприятий на День реки Дон. В его обязанности будет входить полная подготовка праздничного пространства в станице Старочеркасской Аксайского района, а именно территорий парков культуры и отдыха «Ефремовский», «Форум» и «Донской».

На мероприятии будет свыше пяти тысяч человек и для них должны быть подготовлены праздничная программа и различные интерактивные объекты: брендирование сцены, фотозоны, входная группа, хештег #ДеньрекиДон, арт-объекты «Обитатели реки Дон», пресс-волл, макеты типографской и иной продукции. И это далеко не все требования.

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На реализацию проекта министерство потратит 7,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Росгвардия Ростовской области потратит на униформу 30 миллионов рублей.

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