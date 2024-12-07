Минприроды Ростовской области потратит на празднование Дня реки Дон 7,7 млн руб

На мероприятии будет свыше пяти тысяч человек и для них должны быть подготовлены праздничная программа и различные интерактивные объекты: брендирование сцены, фотозоны, входная группа, хештег #ДеньрекиДон, арт-объекты «Обитатели реки Дон», пресс-волл, макеты типографской и иной продукции. И это далеко не все требования.