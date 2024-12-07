На срочную службу призвали 4 тысячи жителей Ростовской области

Posted 7 декабря, 07:26
Published 7 декабря, 07:26
Modified 7 декабря, 07:28
Updated 7 декабря, 07:28
Во время осеннего призыва ряды ВС РФ пополнят около четырех тысяч человек. Больше 90% из них уже направились к местам несения службы.
Как заявил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов в ходе заседания областной призывной комиссии, это никак не связано с СВО. Срочники не станут отправлять на службу в ЛДНР, Херсонскую или Запорожскую области.
Призывная кампания стартовала 1 октября. Подробнее о том, где будут служить новобранцы, читайте в материале RostovGazeta. Всего на срочную службу в этом году призвали более 130 тысяч человек.