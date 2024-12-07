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Posted 7 декабря, 07:26

Published 7 декабря, 07:26

Modified 7 декабря, 07:28

Updated 7 декабря, 07:28

Осенью в армию ушли почти 4 тысячи призывников из Ростовской области

На срочную службу призвали 4 тысячи жителей Ростовской области

7 декабря 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney. Осенью в армию ушли почти 4 тысячи призывников из Ростовской области
Юноши уже направились к местам прохождения срочной службы. Как сообщают в правительстве региона, большинство из них будет находиться в частях и соединениях ЮВО.

Во время осеннего призыва ряды ВС РФ пополнят около четырех тысяч человек. Больше 90% из них уже направились к местам несения службы.

Как заявил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов в ходе заседания областной призывной комиссии, это никак не связано с СВО. Срочники не станут отправлять на службу в ЛДНР, Херсонскую или Запорожскую области.

Военком заявил, что повестки призывникам в Ростовской области могут вручить на улице
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Призывная кампания стартовала 1 октября. Подробнее о том, где будут служить новобранцы, читайте в материале RostovGazeta. Всего на срочную службу в этом году призвали более 130 тысяч человек.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Военкомат#Призыв#Армия#Осенний призыв
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